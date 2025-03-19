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立委籲教召納入無人機訓練 顧立雄：應該要納入

中央社／ 台北19日電

民進黨立委陳俊宇今天呼籲，後備軍人的教召訓練，應該納入無人機訓練課程。國防部顧立雄表示，「這應該要納入」，因為未來教召為14天，有充分的時間恢復後備軍人的戰技，且不只是無人機，也應包含人攜式武器。

立法院外交及國防委員會今天邀請國防部長顧立雄報告業務概況暨「四年期國防總檢討」，並備質詢。陳俊宇質詢時指出，1年役期義務役根據報導將會在新訓學習到無人機、人攜式刺針防空飛彈等課程，詢問目前無人機師資是否充足，以及教召是否要納入無人機課程。

顧立雄回應，國軍現在提高入伍訓練內容，新兵入伍訓無論志願役、1年期義務役、4個月軍事訓練役，新訓時間都統一調整為8週，新增項目都一樣，包含戰傷救護、快速反應射擊、震撼教育等，目的是強化單兵戰鬥技能，使新兵完訓後成為合格戰鬥兵，而1年期義務役新訓經歷駐地訓練、基地訓練，能夠依部隊的型態，執行戰備任務。

顧立雄指出，無人機形態越來越多，發展日新月異，國軍對無人機訓練、作戰運用愈來愈重視，無人機師資的部分要結合民間量能，逐步培養，如果照最後目標，當然就是「人人都能操作無人機」，但這需要時間。

至於無人機納入教召訓練內容，顧立雄表態，「這應該要納入」，教召未來為14天，有充裕時間恢復後備軍人所擁有的戰技，在無人機發展迅速的情況，國軍有相關新的配賦引進，對於教召部隊實施不只是無人機，還包括新的人攜式武器等，且針對後備軍人屬於哪一個部隊，也要將原有的部分熟習。

民進黨立委沈伯洋質詢關切，國軍無人機訓練測試的空域是否足夠。

顧立雄坦言，陸軍無人機訓練中心目前位於南測中心，「事實上空域還是不夠」；陸軍司令部參謀長陳建義中將指出，無人機只要在營區上空400呎以下的高度飛行，平常例行訓練不用跟民航局申請。

情報參謀次長室次長謝日升中將補充，他過去擔任空軍空作部副指揮官時，針對軍用無人機空域管理，曾經民航局協調，民航局無人機專章規定，400呎以下在特定區域操作是許可的，而超越特定區域也有管理程序，國防部也在民國108年令頒管理作業程序，現在空作部會依照軍方各單位使用操作需求，與民航局開會，針對新增需求作檢討。

國防部 教召 顧立雄

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