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斯洛維尼亞前總理籲強化國防 盼台灣借鑑歐洲

中央社／ 台北19日電

斯洛維尼亞前總理楊薩接受中央社專訪表示，歐洲忽略國防預算20年，成俄烏戰爭原因之一，台灣應從歐洲錯誤學到教訓。沒花足夠經費在自我防衛，國防孱弱將被攻擊，國防強大就不會被攻擊，這是斯洛維尼亞的親身經歷。

斯洛維尼亞前總理楊薩（Janez Janša）應邀來台出席第8屆玉山論壇，他昨天接受中央社專訪表示，樂見許多人為了共同目的到玉山論壇，那就是支持民主台灣以及生活方式，因欽佩台灣的經歷而與台灣站在一起。

楊薩說明，約30年前首次訪台，來學習台灣的民主化歷史以及韌性，當時斯洛維尼亞是很年輕的獨立民主國家，迎來經濟開放、國會民主等新開頭，見到台灣有逆境與反對聲浪仍相當成功，「這讓我成為台灣的仰慕者」。

談及30年後再訪台灣的差異，楊薩指出，台灣民主蓬勃發展，在很多層面上，可做為許多民主國家的榜樣。

北約和歐盟正逐漸提升國防預算，總統賴清德也已允諾將國防預算提升到GDP至少3%。

楊薩提到，歐洲國家忽略國防預算至少20年，北約做為歐洲支柱作用大幅降低，這也是俄烏爆發戰爭的原因之一，如今隨著難民湧進斯洛維尼亞，「我們了解到代價是什麼」。

楊薩強調，歐洲正討論重新武裝化、提高軍費，但這都需要時間；儘管美國與歐洲因關稅、格陵蘭議題有分歧，但可悲的事實是，歐洲冷戰後這30年來若沒有10萬美軍駐紮，歐洲根本無法應對俄羅斯威脅。

楊薩首次擔任國防部長是1990年，適逢斯洛維尼亞獨立公投。楊薩談及，僅管當時斯洛維尼亞已宣布獨立，南斯拉夫仍派兵宣戰，「因為南斯拉夫覺得我們很孱弱」。國防應是國家的重中之重、展現團結。

楊薩曾三度擔任總理，於上一個總理任期、2022年間提及擬與台灣互設代表處，但之後未有相關消息。

楊薩解釋，當時斯洛維尼亞朝小野大，難以推動互設代表處，且在野黨較友中，之後2022年爭取連任失敗，但有自信所屬的「斯洛維尼亞民主黨」2026年選舉將再度成為多數，「（互設代表處）會很快達成」。

斯洛維尼亞的外交業務目前由駐奧地利代表處兼轄，駐奧地利代表劉玄詠接任前是國立台灣交響樂團團長，贏得「音樂大使」稱號。楊薩強調，劉玄詠是相當好的選擇，兩人上次會面曾探詢深化文化交流的機會。

俄烏戰爭 國防預算 玉山論壇

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