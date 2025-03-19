顧立雄：無人機操作 應納入後備軍人教召項目

國軍全力推動無人機的應用，國防部長顧立雄表示，軍方最後的目標是希望人人都能操作無人機。他並表示，未來退伍軍士官的教召項目，也應該納入無人機操作課程。

國防部長顧立雄赴立院外交國防委員會進行業務報告，國防部指出，為因應國軍持續建置、擴編無人機專責部隊，三軍將分別成立訓練中心或專責單位，負責訓場建置以及年度訓練流路規劃。

顧立雄表示，陸軍無人機訓練中心已經成立、設於南部測考中心，海軍將設在海軍陸戰隊，空軍可能是大型無人機，無人機的形態越來越多，訓練運用越來越重視，他坦言相關的教官師資還是得結合民間量能逐步培養，最後目標就是人人都能操作無人機「不過這需要時間」。

立委陳俊宇詢問，未來退伍軍士官的教召項目，是否也會納入操作無人機？顧立雄說，應該要納入，他指出，往後的14天教召有充分時間恢復原本的戰技，尤其無人機的發展迅速，隨著新機種配賦到部隊，對教召員也要實施新機種。除了無人機外，包括新的人攜式武器等，同時也要熟悉原有的編制武器。