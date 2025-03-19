為期5天「立即戰備操演」 賴總統籲：為第一線國軍加油

2023年拜登簽署PDA對台軍援其中之一的4架MQ-9A高空無人機，據了解其中2架即將經空運方式運抵台灣，唯軍方對此訊息是予以否認。 由於空軍向美軍購入4架MQ-9B無人機因延遲至2026年與2027年各交機兩架，故美方先行以軍援方式，將退役的4架MQ-9A早期型先行撥予台灣進行訓練使用，在MQ-9B交機時便於銜接操作。在獲得美方願意軍售MQ-9無人機之前，中科院以「長征專案」開啟大型無人機計畫，後改為「騰雲計畫」。在美方宣布軍售MQ-9B後，仍持續爭取空軍採購，以「高低配」的形式進行部署。不過遲至今日雖然已通過初期作戰測評，但空軍遲遲未下單採購。為何捨騰雲求MQ-9B，背後其實有著很重要的戰略關係。

2025-03-19 12:29