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為期5天「立即戰備操演」 賴總統籲：為第一線國軍加油
共軍發動聯合戰備警巡，國軍17日起展開5天「立即備戰操演」。賴清德總統今天透過社群平台Instagram，分享國軍部隊立即備戰操演影片，並表示「請為在第一線守護國家的國軍加油打氣」。
為強化部隊備戰部署能力，檢討原本依賴動員準備的優先項目，國防部於3月17日至21日執行「立即備戰操演」，使各級部隊熟稔備戰部署整備要項；另因應中共針對性軍演，研判威脅等級執行「非計畫性備戰操演」。
國防部日前也預告，海軍在第一季執行聯合截擊作戰計畫演練，後續依期程執行聯合資訊暨電子戰作戰操演、整體空中及飛彈防禦操演、「漢光四一號」電腦輔助指揮所及實兵演習、三軍精準飛彈射擊、陸軍聯兵旅戰術對抗及三軍聯合火力實彈測考等聯合演訓。
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