大國競爭回來了 美軍戰略司令警告：共軍正加速擴軍

美國戰略司令部司令、空軍上將柯頓（Anthony J. Cotton）18日警告說，中國大陸軍隊正在加速擴軍，並認為，大國競爭已經回來了，呼籲美國必須抓緊機會強化軍事生產和軍事現代化。

柯頓18日於一場年度國防大會中表示，今日的安全環境是前所未見的，美國出現數個新的戰略對手；柯頓指出，這些戰略對手並未跟隨美國，成為負責任的擁核國家，並經常與地域協力者合作危害穩定的國際體系。

柯頓以中國大陸為例指出，中國大陸的軍隊正在加速擴軍，尤其針對軍民兩用的船廠，以及核武發射平台；柯頓並指出，中國大陸已表明有意在2027年強占台灣。

柯頓說，美軍的生產製造很重要，但美國在冷戰之後，獲得和平紅利，因此縮減軍事工業的規模，且延遲核武現代化。

不過，柯頓認為，和平紅利並未實現，大國競爭已經回來了。

柯頓說，在強化國家力量上，什麼都比不上「核三位一體」（nuclear triad）和核武指揮與控制的現代化。

柯頓說，有些事必須完成，包括「哨兵」（Sentinel）洲際彈道飛彈、哥倫比亞級核潛艦，以及B-21突襲者轟炸機；柯頓說，繼續延遲這些計畫，將造成骨牌效應（cascading effect）。

柯頓說，傳統軍事能力有助於核嚇阻（nuclear deterrent），也認為，戰爭的型態正在改變，包括數據分析、人工智慧和機器學習等，都會被應用到戰場的系統上。

柯頓表示，美國擴大軍事生產和軍事現代化的窗口正在關閉，如果現在不做，未來將沒有補救的機會。