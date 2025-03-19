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顧立雄：立即備戰操演半年一次 視共軍軍演強度隨時下令

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國軍執行為期5天的「立即備戰操演」。國防部長顧立雄表示，計畫性備戰操演每半年實施一次。記者杜建重／攝影
國軍執行為期5天的「立即備戰操演」。國防部長顧立雄表示，計畫性備戰操演每半年實施一次。記者杜建重／攝影

軍方從3月17日起展開為期5天的「立即備戰操演」，國防部長顧立雄表示，本周開始的計畫性備戰操演預計每半年實施一次，另外針對中共灰色地帶襲擾或針對性軍演的強度，我方也會由參謀總長隨時下令展開非計畫性立即戰備操演。

顧立雄表示，3月17日起進行的是計劃性備戰操演，非計劃性備戰操演則是因應對岸針對性軍事操演的強度。他指出，我方對於共軍的灰色地帶行動的應處有低、中、高等級預警徵候判斷表，由參謀總長下令後展開立即備戰操演，針對可能狀況立即做出回應，各作戰區層級以下做出操演動作。

顧立雄說，面對灰色地帶襲擾或高強度軍演，我方運用聯合情監偵手段掌握，所以才有非計畫性立即備戰操演，他指出，過去共軍操演我方好像都沒有應對，現在面對演習也要預判並相對應操演，這是實戰化訓練一環，本周起的備戰操演由統裁部下達狀況，磨練各級指揮官決策能力和各部隊應對能力。

顧立雄指出，計畫性立即備戰操演會涵蓋在年度訓練中，每半年實施一次，但不會主動對外公布；針對中國的針對性軍演則視強度，由參謀總長下令備戰操演。

顧立雄強調，我方認為中共可能以隱蔽性作為掩飾其真正意圖，所以漢光演習一開始就針對灰色地帶應處，因為灰色地帶有可能轉為全面作戰，針對灰色地帶要有充分掌握、判斷徵候。他質疑，中共雖一直宣稱在演習，但不能排除隱藏真正企圖，俄烏戰爭就是最好例子，我方要視徵候強度提升戒備程度，以防猝然不及反應。

參謀總長 漢光演習 顧立雄

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