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消防署長：常備、替代役納入 防災士訓練可達10萬人

中央社／ 台北19日電

多名立委今天質詢時關注「防災士」培訓狀況。內政部消防署長蕭煥章說，截至去年底已有逾4萬名培訓量，今年針對常備役、替代役進行普訓，訓練量可達10萬人；民眾自主報名部分，每縣市每年至少300人。

立法院內政委員會今天審查災害防救法部分條文修正草案，邀內政部次長馬士元、消防署長蕭煥章列席報告並備詢。

民進黨立委張宏陸關注「防災士」推動進度。蕭煥章說，累計到去年底已有超過4萬名防災士的培訓量，今年對常備役、替代役進行普訓，今年訓練量可達10萬人；至於民眾自主報名的部分，有跟縣市政府合作，每縣市至少300名，正在執行中。

民進黨立委王美惠指出，嘉義市有26萬人口，防災士只有602名，中央應輔導地方培練更多防災士。馬士元說，除每縣市每年培訓300人外，另外對計程車司機、公寓大廈管理人員也在進行專案強化，消防署、國土署以及交通部都同步在訓練防災士。

王美惠說，中央委託民間、學校進行培訓，唯獨在嘉義市沒有委託任何機構。馬士元表示，訓練機構是由民間自行申請，如果嘉義市沒有訓練機構的話，內政部可以輔導。

民進黨立委黃捷表示，經濟部有在進行工業管線的社區防災演練，但強度、次數都不夠，且防災演練未邀地方防災士參與。經濟部產業園區管理局副局長曾琡芬說，工業區有所謂「區域聯防」，會要求業者提供相關維管計畫、演練，並會同地方政府查核，配合地方進行緊急應變演練。

黃捷指出，災防法中有22種災害類型、隸屬7個部會，若工業管線有氣體洩漏，或是化學物質災害發生時，防災士能有什麼作用。馬士元表示，防災士訓練採取全災型訓練，沒有針對特定災害、只訓練某些災害類型。

馬士元表示，在22種災害中，防災士的訓練是希望他們可以自救、互助，不是高度專業的培訓。內政部主管的災害之外，例如經濟部主管的水災、農業部主管的土石流等，都有防災士參與；工業管線災害部分，會培訓防災士察覺危險、疏散，實際上救災是專業部門的事。

內政部 嘉義

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