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俞大㵢受訪談台灣國防預算 強調過去10年已翻倍成長

中央社／ 華盛頓18日專電

「川普2.0」上路後持續要求台灣等夥伴「善盡責任」，增加軍事開支，不能只靠美國獨撐。駐美代表俞大㵢於今天播出的「華爾街日報」專訪影片中強調，台灣過去10年的國防預算已翻倍成長。

美國國防部次長提名人柯伯吉（Elbridge Colby）4日於聽證會上重申，台灣軍費遠遠不足，應該接近國內生產毛額（GDP）的10%；台灣國會刪減軍費的動作讓他「深感不安」。

俞大㵢於「華爾街日報」（The Wall Street Journal）的訪談影片中表示，總統賴清德已宣示未來國防預算將達到國內生產毛額（GDP）3%以上。此外，過去8年美國宣布對台軍售總計有48項，金額達260億美元（約新台幣8581億元）。

他說，台灣感謝美國對台軍售，目前部分軍備尚未運抵台灣，盼能儘速交付。

台美各界高度關注的台積電擴大對美投資案方面，俞大㵢說，台灣去年對美國投資占台灣整體對外投資的比重高達4成以上，台灣願與美國強化合作，雙方為緊密夥伴。

他表示，隨著人工智慧崛起，對更多晶片，特別是更先進晶片的需求高度成長，「我們無法全部在台灣生產」。

俞大㵢指出，將生產地設立於客戶所在地美國具合理性，使台灣、美國及其他友好國家結合成為供應鏈之一環，彼此更緊密連結，並將矽盾安全保護強化成「矽盾堡壘」。

他並說，最新的技術將先在台灣生產，最終擴展到美國等其他地方。

俞大㵢 國防預算 美國

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