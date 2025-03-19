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漢光演習想定2027情況 顧立雄：設定1至2年後期程

中央社／ 台北19日電

針對國軍今年「漢光41號」演習想定2027年共軍犯台可能行動為發展基礎。國防部長顧立雄今天表示，漢光演習有設定武器獲得期程與聯合戰力的訓練規劃，因此有設定要達成高戰備能力的目標，因此是設定在1年至2年後的期程。

立法院外交及國防委員會今天邀請顧立雄報告業務概況暨「四年期國防總檢討」，並備質詢。顧立雄上午進入會議室前接受媒體聯訪。

針對國防部在「四年期國防總檢討」指出共軍犯台預警時間縮短，顧立雄表示，國軍透過聯合情監偵、友盟情資交換等方式，發現中共演習活動和相關演訓威脅，在「由演轉戰」的所需要的時間，不見得如國軍過去所想像得長，所以國軍要對關鍵要預警徵侯要加以掌握，且國軍還是要料敵從寬。

顧立雄表示，國軍如果掌握關鍵的預警徵侯，就能採取應對的行動，而對於灰色地帶襲擾，國軍從經常戰備時期到二級加強戒備再到一級加強戒備，都要盡快做好立即備戰的準備，所以要是沒有警覺的話，萬一有任何的狀況發生，國軍備戰沒有辦法到位，因此國防部寧願認定中共由訓轉戰或由演轉戰的時間縮短，來驗證國軍立即回應可能狀況的能力，並且提升能力。

對於「漢光41號」演習以中共灰色地帶侵擾及2027年共軍犯台可能行動為想定發展基礎，顧立雄表示，漢光演習從高階幹部圖上兵推、電腦輔助指揮所演習及實兵演練等3階段，會設定武器裝備獲得的期程，以及聯合戰力訓練規劃，設定要達成成高戰備能力的目標，因此會設定是在1至2年後的期程，所以漢光演習會設定在1年至2年後，並透過不斷的演訓驗證來進行修正。

媒體關切，國造潛艦原型艦海鯤艦是否能在4月1日如期進行海測（SAT），顧立雄表示，當時表達的是4月進行海測，並不是特定指4月1日，其次是還是以安全為上，所以泊港測試（HAT）發現的缺改還是要改正後，確認安全無疑之後，才會進行海測，應該還是會設法在4月間進行海測，但不會是4月1日。

至於國防預算將提升至GDP 3%，如何爭取在野黨支持，顧立雄說，強化自我防衛能力，是國防部認為要向世人展現台灣的決心，非常重要的項目，所以會與朝野、社會虛心溝通，希望大家都能支持國防預算，能夠提升強化自我防衛能力，最重要的是以實力換取和平，而台灣自我防衛能力提升，才能夠和友盟一起產生集體嚇阻的力量，避免戰爭發生，這也是提升國防預算最大的目標。

媒體最後詢問，未來3年內是否會確定義務役的役期延長為2年，顧立雄明確表示，「我們沒有這樣的規劃」。

國軍 國防部 漢光演習

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