海鯤艦4月海測 顧立雄：安全無虞才出海
國造潛艦海鯤艦預計將在4月展開海上測試，國防部長顧立雄今天表示，一切還是以安全為上，所以泊港測試（HAT）發現的缺失還是要改正、確認安全無虞之後，才會進行海測，應該還是會設法在4月間進行海測，但不會是4月1日。
海鯤艦預計在4月展開海測，如今已近3月下旬，外界關切海鯤艦能否如期出海？顧立雄在立法院表示，當時表達的是4月進行海測，並不是特定指4月1日。他強調，一切還是以安全為上，所以泊港測試（HAT）發現的缺失還是要改正、確認安全無虞之後，才會進行海測，應該還是會設法在4月間進行海測，但不會是4月1日。
另一方面，外界仍舊關切國防預算將提升至GDP3%，如何爭取在野黨支持？顧立雄說，強化自我防衛能力，是國防部認為要向世人展現台灣的決心，非常重要的項目，所以會與朝野、社會虛心溝通，希望大家都能支持國防預算。
顧立雄強調，能夠提升強化自我防衛能力，最重要的是以實力換取和平，而台灣自我防衛能力提升，才能夠和友盟一起產生集體嚇阻的力量，避免戰爭發生，這也是提升國防預算最大的目標。
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