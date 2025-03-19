快訊

黃仁勳GTC演講說了什麼？九大重點一次看

「制服地圖」論文引發學倫討論 教部曾合辦活動掀爭議

新北大巨蛋最新設計圖曝光 劉和然：火車要開了

漢光設定共軍2027犯台 顧立雄：新武器、訓練要不斷驗證

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
今年漢光41號演習設定「以2027年共軍犯台可能行動」為想定發展基礎，國防部長顧立雄表示，為了因應武器裝備獲得的期程、以及聯合戰力訓練的規劃，漢光演習會往後設定一到兩年的期程，並透過不斷驗證來達成高戰備能力的目標。圖／軍聞社
今年漢光41號演習設定「以2027年共軍犯台可能行動」為想定發展基礎，國防部長顧立雄表示，為了因應武器裝備獲得的期程、以及聯合戰力訓練的規劃，漢光演習會往後設定一到兩年的期程，並透過不斷驗證來達成高戰備能力的目標。圖／軍聞社

今年漢光41號演習首度設定「以2027年共軍犯台可能行動」為想定發展基礎，國防部顧立雄今天表示，為了因應武器裝備獲得的期程、以及聯合戰力訓練的規劃，漢光演習會往後設定一到兩年的期程，並透過不斷驗證來達成高戰備能力的目標。

國防部長顧立雄今天前往立法院外交國防委員會進行業務報告，國防部在書面報告中披露，今年漢光演習將設定以共軍可能在2027年犯台的可能行動為想定基礎；顧立雄解釋，漢光演習從高階幹部圖上兵推、電腦兵推到實兵演練，會設定一些武器裝備獲得的期程、聯合戰力訓練的規劃去設定我們要達到高戰備能力的目標，我方也會設定一到兩年的期程，透過不斷驗證進行修正。

顧立雄說，漢光演習本來就會設定往後一到兩年的期間，若不這樣設定，那有些新式武器的獲裝、有些訓練要不斷驗證，尤其現在特別強調聯合作戰的行動，設定期程可以透過三階段演訓達到高戰備能力的目標。

另一方面，國防部在四年期國防總檢討報告中指出，中共犯台的預警時間縮短，顧立雄說，我方不斷從中共的演訓活動，透過聯合情監偵手段以及與友盟國家的情報交換，發現相關演訓的威脅，加上對岸由演轉訓的時間判斷，不見得如我方過去經驗的需要非常長時間。

他強調，我方必須掌握一些關鍵的預警徵候，並且要料敵從寬，當我方認定達到威脅時就會採取應對行動，所以我方面對灰色行動襲擾，從「經常戰備時期」提升到「二級加強戒備」甚至「一級加強戒備」，都要盡快在事前做好立即備戰的準備。若沒有這方面警覺，萬一狀況發生時備戰恐怕無法到位，因此我方寧願認為對岸由演轉戰的可能時間縮短，以驗證我方立即回應可能狀況的能力。

國防部 漢光演習 顧立雄

延伸閱讀

軍人調薪方案 卓榮泰：很快會同意國防部提案

當年廢除軍法審判 卓榮泰：馬前總統宣布的

共軍對台軍演 顧立雄：中共就是台海麻煩製造者

顧立雄稱過往軍審違憲 退役軍法官：我過去都違法判決?

相關新聞

國防總檢討：陸犯台預警時間縮減

賴清德總統任內「四年期國防總檢討」昨天公布，第一次強調建構「多域拒止、韌性防衛」的作戰整備方向，建構地面、海上、空中、太...

國軍立即備戰操演 因應陸「由演轉戰」

共軍發動聯合戰備警巡，國軍周一起展開五天「立即備戰操演」。國防部指出，去年十二月共軍執行遠海長航訓練，國軍即已同步進行立...

軍方首披露監控共軍無人機照 專家：國軍被「非對稱」作戰

空軍日前首度公布我機在空監控共軍三型無人機的畫面，有專家評論認為，這顯示國軍已遭到共軍「非對稱」作戰。

海鯤艦4月海測 顧立雄：安全無虞才出海

國造潛艦海鯤艦預計將在4月展開海上測試，國防部長顧立雄今天表示，一切還是以安全為上，所以泊港測試（HAT）發現的缺失還是...

漢光設定共軍2027犯台 顧立雄：新武器、訓練要不斷驗證

今年漢光41號演習首度設定「以2027年共軍犯台可能行動」為想定發展基礎，國防部長顧立雄今天表示，為了因應武器裝備獲得的...

新聞眼／國防總檢討 該檢討轉型了

國防部公布四年期國防總檢討（ＱＤＲ），將「多域拒止、韌性防衛」列為作戰整備方向，顯示國軍必須思考太空及網路時代的作戰環境...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。