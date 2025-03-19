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美挺台打擊中國間諜 前國務院官員：因北京攻勢加劇

中央社／ 華盛頓18日專電

前美國務院官員王曉岷今天表示，北京對台威脅急增，美國在台協會（AIT）正面看待台灣反制中國間諜即反應這項事實。學者古舉倫指出，美國長期憂心中國在台間諜活動，這也是美軍不願與台分享F-35等最先進軍事技術的原因之一。

總統賴清德拋出策略因應中國對國軍的滲透及間諜活動威脅，AIT處長谷立言（Raymond Greene）17日於公開論壇表示，打擊長期存在的中國間諜活動與影響行動，將進一步提升美台合作能力。

美國國務院一名發言人另對中央社表示，已看到賴總統的政策建議；面對中國軍事、經濟、資訊及外交壓力，美國將持續支持台灣。

國務院重申鼓勵和平解決兩岸問題，反對任何透過武力或脅迫行為片面改變現狀的企圖。「正如川普總統所說，我們持續關切台海的和平與穩定，認為這是國際社會安全與繁榮不可或缺的要素」。

觀察這一系列發言，前AIT副處長王曉岷（RobertWang）今天接受中央社書面訪問時表示，大多數人都應該非常清楚，近年北京對台灣的軍事演習和網路威脅急劇增加，與20年前他在AIT任職時相比，更是如此。

在王曉岷32年的外交生涯中，曾派駐過日本、香港、上海、新加坡、台灣及擔任美國駐中國副大使等，2013年至2015年他是美國國務院亞太經濟合作（APEC）資深官員，現任華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）非常駐資深研究員。

王曉岷指出，北京是試圖以脅迫方式改變現狀的一方，谷立言相關發言是對這項事實的承認。

不過，在他看來，一如谷立言在演說中所提到，美國對台灣的長期政策並沒有改變，也就是「反對任何透過武力或脅迫行為片面改變現狀的企圖」。

對於美方將如何看待賴總統指中國已是台灣反滲透法所定義的境外敵對勢力，王曉岷說，谷立言的演說內容不僅得到國務院的批准，很可能也獲得白宮國安會同意。

「看來他們認為賴總統的發言在北京近期行動的背景下是合理的」。

美國霍夫斯特拉大學（Hofstra University）法學教授古舉倫（Julian Ku）說，從台灣的角度來看，谷立言在反滲透及間諜議題上特意表達對賴總統的支持，是很好的跡象，雖然這些言論及作為引發中國非常強烈的回應。

他透過電子郵件表示，美國長期憂心中國在台間諜活動，這也是美軍不願與台分享F-35等最先進軍事技術的原因之一。指美國對台的不對稱戰略可能涉及與台灣分享美方正在生產的一些最先進無人機及反艦飛彈等，因此美方會正面看待台灣的反間諜行動。

古舉倫並形容谷立言的聲明「簡短且謹慎」，再次強調這對台灣來說是好兆頭，顯示美國將持續關注台灣的反間諜行動，並支持賴總統在這方面的努力。

前AIT理事主席、華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）非常駐資深研究員卜睿哲（Richard Bush）則觀察，整體而言，美國對台政策是隨著中國對台灣領導人及人民的政策方針出現重大變化，而進行調整。

他對中央社表示，這項變化始於2016年蔡英文當選後。北京從試圖說服台灣走向統一，轉向訴諸對民進黨政府及台灣人民的「非暴力脅迫」。美國政府反對使用脅迫手段，因此在台灣尋求回應時，採取一系列措施來支持台灣。

美國在台協會 谷立言 間諜

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