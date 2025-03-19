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美國務院回應共軍戰備警巡 罕見重批明目張膽不負責

中央社／ 華盛頓18日專電

共軍機艦在台灣周邊海空域執行「聯合戰備警巡」。美國國務院今天對此表示，中國不能既對台灣祭出明目張膽且不負責任（brazen and irresponsible）的威脅，還又自稱是「動盪世界的穩定力量」想要外界信服。美國將支持台灣因應中國壓力。

台灣國防部表示，共軍機艦17日上午在台灣周邊海空域執行聯合戰備警巡。中國外交部發言人毛寧同日稱，中方「有關軍事行動」是「必要、合法、正當之舉」，等於證實這項警巡行動。

美國國務院一名發言人中午對此向中央社表示，面對中國軍事、經濟、資訊及外交壓力，美國將持續支持台灣。「我們與國際夥伴一起」，堅定支持兩岸和平穩定，反對任何以武力或脅迫手段片面改變現狀的企圖。

這名發言人說，美國持續對台灣作出持久承諾，這項承諾已經延續45年，經歷多屆政府一直如此。

「明目張膽」是美國國務院近年對北京對台軍事行動的回應中，相對罕見的字眼。中國於美國前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2022年訪台後實施對台軍演，美國譴責北京重大升級、毫無正當理由。

在往後的軍演，美國的回應多不出「深表關切」範圍。總統賴清德去年10月發表任內首次國慶演說後，中共對台實施「聯合利劍-2024B」軍演，美國以「嚴重關切」（seriously concerned）回應。

「對我來說，這聽起來是比較強烈的用語」，前美國國務院官員王曉岷（Robert Wang）今天對中央社說。美國霍夫斯特拉大學（Hofstra University）法學教授古舉倫（Julian Ku）則用「有意思」、「不尋常」來形容「明目張膽」的用詞。

古舉倫說，他記得聯邦調查局局長曾這樣描述中國的間諜活動。整體而言，國務院在對中國或台灣議題的措辭上，並未顯示出任何比拜登政府更溫和的跡象，甚至在某些情況下，對台灣的支持更強一些，這次就是一例。

美國在台協會理事主席卜睿哲（Richard Bush）指出，這屆政府的措辭可能不會參考過去的用語。

中國對台實施具軍演性質的行動，2024年底起有從高調宣示轉為「不宣示先實施」的傾向。今年2月26日，台灣國防部指共軍違反國際慣例，無預警在距高雄、屏東外海約40浬處海域劃設操演區，並宣稱將進行射擊訓練。

國防部於最新業務報告中指出，共軍持續以每月3至4次頻率，執行海、空軍機艦所謂「聯合戰備警巡」及各種軍事挑釁作為。

國務院 國防部 美國在台協會

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