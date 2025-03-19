國防總檢討：陸犯台預警時間縮減

賴清德總統任內「四年期國防總檢討」昨天公布，第一次強調建構「多域拒止、韌性防衛」的作戰整備方向，建構地面、海上、空中、太空及網路等多重空間領域的防禦體系；我國將加強與美國及友盟國家合作，打造更穩固且具彈性的國防供應體系。

國防部於每任總統就職後十個月內，向立法院提出「四年期國防總檢討」，這是自民國九十八年後第五次公布。國防部昨公布內容，立法院外交及國防委員會今天將邀請國防部長顧立雄報告業務概況及「四年期國防總檢討」及備詢。

賴總統任內 首份國防戰略文件

淡江戰略所助理教授林穎佑指出，這是賴總統任內首份國防戰略文件，對內對外都有相當重要的宣示與指導意義。

最新版「四年期國防總檢討」指台海作戰形態出現六大轉變，並將「多域拒止、韌性防衛」列為作戰整備方向。六大轉變包括犯台戰略預警時間縮減、戰場透明度提高、遠距武器及無人系統快速發展、敵攻勢電子戰結合硬殺攻擊威脅甚鉅、地面作戰與防空作戰形態改變、敵方將採多領域攻擊。

因應川普新政 對美合作列專篇

林穎佑指出，將「韌性防衛」列為戰備整備方向，顯示我方不輕啟第一擊，但當別人攻擊，我方有能力反擊；將對美合作列為專篇則顯示因應川普政府上任後的美台互動，有宣示意義。

國防部指出，今年版「四年期國防總檢討」，以「建構敏捷應變戰力與全社會防衛韌性，確保國家安全」為主軸，說明整體國際戰略環境變動與我國面臨的國防安全挑戰，凸顯我國在印太地緣戰略的關鍵地位，並在國防戰略與軍事戰略指導下，闡述國軍積極建軍備戰、推動國防改革、落實國防自主與多元化武器籌獲、強化全民防衛韌性並鏈結友盟安全合作，打造守護台灣、捍衛和平的現代化部隊。

多領域作戰 涵蓋陸海空、網路

國防部表示，國軍為因應整體戰略環境及敵情威脅挑戰，依「防衛固守、重層嚇阻」軍事戰略，建構「多域拒止、韌性防衛」的作戰整備方向，建立多層次防衛縱深。

國防安全研究院副研究員舒孝煌指出，「多領域」作戰是由美國陸軍推動的新概念，強調未來戰場除了傳統陸海空，更涵蓋太空、網路與電磁等環境。他說，去年美國媒體披露國軍在美國密西根州美軍「國家全域作戰中心」參加演訓，應是藉此將多領域作戰概念引進國內；國軍必須思考包括低軌衛星、衛星偵照、通訊等太空領域對戰場經營和戰爭發展的影響，並思考設立相關單位，主責對國內外政府部門、廠商對接業務。