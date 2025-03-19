國軍立即備戰操演 因應陸「由演轉戰」

共軍發動聯合戰備警巡，國軍周一起展開五天「立即備戰操演」。國防部指出，去年十二月共軍執行遠海長航訓練，國軍即已同步進行立即備戰操演因應中共「由演轉戰」的威脅，海軍也將展開聯合截擊作戰演練，並結合空軍戰術總驗收，熟悉海空聯合作戰。

國防部指出，為強化部隊備戰部署能力，檢討原本依賴動員準備的優先項目，規畫於三月十七至廿一日執行「立即備戰操演」，使各級部隊熟稔備戰部署整備要項；另因應中共針對性軍演，研判威脅等級執行「非計畫性備戰操演」。

國防部預告，海軍在第一季執行聯合截擊作戰計畫演練，後續依期程執行聯合資訊暨電子戰作戰操演、整體空中及飛彈防禦操演、「漢光四一號」電腦輔助指揮所及實兵演習、三軍精準飛彈射擊、陸軍聯兵旅戰術對抗及三軍聯合火力實彈測考等聯合演訓。

針對共軍周一再次發動聯合戰備警巡出動共機五九架次、共艦九艘在台海周邊活動，國防部昨公布海軍監控共艦的影片及空軍F-16V戰機、P-3C反潛機空中拍攝共軍「攻擊二型」無人機及「無偵十型」無人偵察機畫面。

針對中共「軍演」，國防部長顧立雄昨在立法院表示，共軍聯合戰備警巡會出動大批空軍、海軍同步挺進我廿四浬，前天情況比較特殊，上午舉行後，軍艦沒有離開，下午空軍又進入。他說，中共不時在台海區域周圍做灰色地帶襲擾、挑釁，加劇區域緊張，證實他們是整個台海和平穩定的麻煩製造者；中共找各種藉口進行戰備警巡等軍事操演，我方則做「立即備戰操演」，目的是應付中共類似的襲擾動作並強化戰備能力。

另外，賴清德總統昨接見玉山論壇訪賓指出，台灣會繼續和國際夥伴攜手努力，深化各領域合作交流及夥伴關係，對抗極權主義擴張，一起追求區域和平安全，實現自由繁榮的印太願景。他在接見美國海外作戰退伍軍人協會訪團時則說，面對中國的文攻武嚇，強化台灣安全就是強化世界安全與繁榮。