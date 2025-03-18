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國軍立即備戰操演 參謀總長梅家樹強調「去中心化」運作機制

中央社／ 台北18日電
國軍執行為期5天的「立即備戰操演」，陸軍6輛雲豹甲車進駐新北八里陣地。聯合報系記者杜建重／攝影
國軍執行為期5天的「立即備戰操演」，陸軍6輛雲豹甲車進駐新北八里陣地。聯合報系記者杜建重／攝影

國軍17日起進行立即備戰操演，今天依進程開設應變中心。參謀總長梅家樹上將表示，國軍面對的挑戰愈來愈險峻，情勢複雜度與不確定性也日益增加，各部隊必須迅速完成編組與整備，並活絡去中心化的運作機制，有效達成操演目標。

因應中共對台灰色地帶襲擾以及防備「由演轉戰」，國軍17日起執行為期5天的立即備戰操演，磨練三軍部隊應處與相關處置作為。

軍聞社今天報導，國軍今天上午依操演進程開設應變中心，梅家樹期勉各級幹部，指揮運用應隨著敵情威脅的發展，有相對的應處與整備，藉由各項操演訓練，磨練各部隊持續朝「任務式指管」、「去中心化」的運作方向操練，以達成防衛作戰任務目標。

報導指出，應變中心由副參謀總長執行官黃志偉上將主持，梅家樹擔任統裁官，並藉由各項推演進行討論，期望使國軍防衛作戰與戰備整備規劃更臻完善，有效提升整體防衛戰力。

梅家樹在聽取相關簡報後，指導各級在演習過程中，持續掌握預警情資，同時靈活應變，他並且強調國軍面對的挑戰愈來愈險峻，情勢複雜度與不確定性也日益增加，各部隊必須迅速完成編組與整備，並活絡去中心化的運作機制，有效達成操演目標，具體強化國軍的應變與戰備能力，維護國家安全。

國軍 梅家樹 機制

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