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立即備戰操演 陸軍269旅執行關鍵基礎設施防護

中央社／ 新北18日電

為期5天的國軍立即備戰操演今天進入第2天，陸軍機步269旅今天由戰甲車等戰鬥車輛所組成的桃園戰鬥隊自桃園楊梅自力機動至新北八里，執行台北港等關鍵基礎設施目標防護，戰甲車行進時引擎轟隆聲響，氣勢雄壯威武。

因應中共對台灰色地帶襲擾以及防備「由演轉戰」，國軍17日起執行立即備戰操演，磨練三軍部隊應處與相關處置作為。

陸軍機步269旅由2輛CM11戰車、4輛CM33、2輛CM34雲豹八輪甲車、3輛CM22迫砲車、2輛拖式飛彈悍馬車等車輛，以連級兵力所組成的桃園戰鬥隊今天上午接獲命令後，自桃園楊梅自力機動至新北八里，中午12時許由雲豹甲車、拖式飛彈悍馬車所組成的部隊先行抵達新北八里一處宮廟前方空地，約下午1時許CM11戰車與CM22迫砲車等履帶式戰鬥車輛隨後抵達。

中央社記者現場觀察，各式戰甲車輛在道路上奔馳時，引擎聲轟隆作響，吸引路人以及一旁的汽車駕駛矚目，桃園戰鬥隊抵達新北八里後，甚至有不知情的民眾詢問軍方是否在進行戲劇拍攝。

269旅官兵抵達新北八里後，經過車輛檢整與用餐後，隨即在下午2時出動，由2輛CM33與1輛CM34雲豹八輪甲車以及2輛拖式飛彈悍馬車、輕型戰術輪車等車輛所組成的車隊，自宮廟的停放地點魚貫駛出，前進至台北港執行關鍵基礎設施的現地偵查。

隨後，留在車輛停放地點的官兵隨即進行戰力保存，2輛CM33與1輛CM34雲豹八輪甲車在幹部指揮下，採取分散停放的方式並在甲車上掛設偽裝網，避免洩露行蹤。隨後於下午3時10分左右，3輛前往台北港執行關鍵基礎設施現地偵查的雲豹甲車也返回宮廟前方的駐地。據了解，269旅的官兵這幾日將會在八里執行相關演練。

中央社記者在操演過程尾聲觀察，由國防部所派遣的AAR（After Action Review）小組戴有「觀察官」臂章，對操演部隊進行觀察與分析，觀察部隊的戰術位置以及後續戰術動作，是否符合立即備戰操演的演練。

八里 台北港 桃園

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