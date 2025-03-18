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國防部：配合擴編無人機部隊 三軍將成立訓練中心

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
軍用民規無人機引進應用，成為國防部推動施政重點之一，國防部宣布，配合擴編無人機專責部隊，三軍都將成立無人機訓練中心。圖／軍聞社
軍用民規無人機引進應用，成為國防部推動施政重點之一，國防部宣布，配合擴編無人機專責部隊，三軍都將成立無人機訓練中心。圖／軍聞社

陸軍從去年底開始陸續接收M1A2T戰車、海馬士多管火箭等新裝備，國防部指出，將配合新武器獲得，逐步淘汰不適合未來戰場需求之裝備，同時配合擴編無人機專責部隊，三軍都將成立無人機訓練中心。

國防部長顧立雄明天將赴立法院外交國防委員會提出業務報告，並報告「四年期國防總檢討」(QDR)。國防部送交立院的報告指出，為強化部隊戰力，建構有效嚇阻的重層防衛，國防部正全面檢討主戰、守備與後備部隊的組織架構、編制規劃和裝備配賦。以「科技取代人力、火力取代傳統兵力」為大原則，並落實「可多重備援、具成本效益、能機動及欺敵以達韌性、致命與去中心化」等不對稱作戰要點

國防部指出，主戰部隊配合 M1A2T 戰車、海馬士多管火箭飛彈系統、各式無人機、反制無人機系統、人攜式防空飛彈及反裝甲武器等新式武器裝備陸續獲裝，同步檢討汰除老舊、不適合未來戰場需求之裝備，並且調整部隊編組人力，以具備遠距精準打擊及快速機動應援等能力。

同時為因應國軍持續建置、擴編無人機專責部隊，國防部也宣示，三軍將分別成立訓練中心或專責單位，負責訓場建置以及年度訓練流路規劃。

此外，守備及後備部隊根據各作戰區實際作戰場景需求、後備動員編管情形、戰力恢復限制與發揮需求等，檢討配賦無人機、自走火砲及人員運輸車輛，強化部隊機動性與火力。

國防部並指出，為了提升作戰韌性，為縮短平戰轉換間隙，強化後勤支援作戰能力，今年漢光41號演習期間，將規劃驗證糧秣、油料及彈藥等各類補給品分區屯儲、前推預置，混合運用民間運能，並強化偽裝、機動作為。

M1A2T 國防部 海馬士

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