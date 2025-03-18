影／立即戰備操演第二日 甲車隱蔽躲飯店、快艇待命等出擊

國軍為期5日的「立即戰備操演」，今（18）日進入第二天。陸軍關渡指揮部的雲豹甲車群隱蔽在淡水高級飯店廊下待命；海軍陸戰隊兩棲突擊快艇在淡水河口泊靠處懸掛國旗，褪下熱像儀護罩待命出擊。

陸軍北部第3作戰區今日下令轄內戰備部隊推進預備陣地，海軍監偵指揮部所屬蒼穹遠程雷達車隊上午10時許沿台二線向北海岸推進。

陸軍關指部1輛CM-34 30公釐機砲裝步戰鬥車、2輛CM32裝步戰鬥車進駐淡水河口漁人碼頭，利用飯店穿堂隱蔽，並成立前進指揮所，待命前推岸際模擬對河面入侵目標實施集火射擊。

陸戰隊兩棲偵搜大隊有4艘M109突擊快艇進駐淡水漁人碼頭，其中兩艘懸掛國旗並褪下熱像儀護罩備便出航，但淡水河口外海直至今日下午3時30分仍吹4級風，浪高1.2至1.3公尺，海象不佳，快艇暫未出航。