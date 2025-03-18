國防部：立即戰備操演後 海空軍演練聯合截擊作戰

軍方從昨天起展開為期5天的「立即備戰操演」，國防部指出，去年12月共軍執行遠海長航訓練，國軍及已同步進行「立即備戰操演」；引因應中共「由演轉戰」的威脅。國防部並預告第一季海軍也將展開聯合截擊作戰演練，將結合空軍戰術總驗收，以熟悉海空聯合作戰。

國防部長顧立雄明天將赴立法院外交國防委員會提出業務報告，並報告「四年期國防總檢討」(QDR)，國防部送交立院的報告指出，因應敵突發狀況與聯合軍演威脅，國軍各項操演將著眼提升聯合作戰計畫所需之關鍵能力。

國防部指出，為強化部隊備戰部署能力，檢討原本依賴動員、頇長時間準備的優先項目，規劃於3月17至21日執行「立即備戰操演」，採狀況誘導方式，使各級部隊熟稔防衛作戰備戰部署階段整備要項；另因應中共針對性軍演，經研判威脅等級執行「非計畫性備戰操演」。

國防部並預告，第一季海軍也將執行聯合截擊作戰計畫演練，並且結合空軍戰術總驗收實施，以熟悉海空聯合作戰計畫作為暨指管運作程序。後續依期程執行聯合資訊暨電子戰作戰操演、整體空中及飛彈防禦操演、「漢光41號」電腦輔助指揮所及實兵演習、三軍精準飛彈射擊、陸軍聯兵旅戰術對抗及三軍聯合火力實彈測考等聯合演訓。

國防部指出，去年12月共軍執行海空聯訓暨遠海長航訓練，國軍即同步實施「立即備戰操演」，派遣三軍部隊依敵兵力佈勢，以實裝、實彈進入戰術位置，完成對應操演，肆應中共「由訓轉演、由演轉戰」之威脅。