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立即備戰操演防共軍船艦突入 工兵演練淡水河道阻絕

中央社／ 新北18日電

國軍17日起進行為期5天的「立即備戰操演」，今天進入第2天；陸軍53工兵群上午在淡水河道演練，以M3浮橋車與突擊舟設置油桶、浮動平台等2道河道阻絕設施，阻絕中共氣墊船、船艦溯淡水河進攻台北市，確保中樞地區安全。

淡水河防近年成為首都地區防衛重點，為防止中共解放軍的氣墊船與舟艇自淡水河口直接溯河而上在萬華、大直等地登陸，國軍近年多次利用漢光軍演演練在淡水河道設置阻絕設施；例如去年7月「漢光40號」實兵演習，53工兵群也在同一地點演練。

中央社記者今天上午實地觀察，陸軍第6軍團53工兵群9時許開始以M3浮橋車與突擊舟設置阻絕設施，有別於去年「漢光40號」軍演設置3道阻絕設施，此次演練設置2道阻絕設施，靠近出海口的第1道阻絕設施以浮動平台、油桶與TNT炸藥組成，透過TNT炸藥引爆油桶爆破，針對欲突入淡水河的共軍氣墊船船底破壞或使其翻覆。

靠近上游的第2道阻絕設施則是以浮動平台、結合人員殺傷雷與鋼刺蝟，目標是使欲突入淡水河的中共船艦在通過時，藉由碰觸引爆方式，對船體造成破壞，使其失去動力喪失戰力。

據了解，陸軍工兵部隊目前在淡水營區預置浮橋車、阻絕資材等防衛物資，爭取作戰時效。

當陸軍53工兵群正在淡水河上設置阻絕設施時，陸軍AH-64E阿帕契直升機也臨空飛過淡水河道上方；據悉，阿帕契直升機接獲命令，應援鄰近八里的台北港空偵任務，並與淡水河防完成地空通聯。

淡水河 漢光 陸軍

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