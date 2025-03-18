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軍人調薪方案 卓榮泰：很快會同意國防部提案

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國防部研議軍人待遇調整方案，行政院長卓榮泰在立法院表示，行政院基本上尊重國防部的方案，他也會同意國防部提出的案子。記者林俊良／攝影
國防部研議軍人待遇調整方案，行政院長卓榮泰在立法院表示，行政院基本上尊重國防部的方案，他也會同意國防部提出的案子。記者林俊良／攝影

國防部研議軍人待遇調整方案，行政院長卓榮泰今天在立法院表示，行政院基本上尊重國防部的方案，他也會同意國防部提出的案子。同時軍人保險也會提升，會另提方案處理。

國軍志願役官兵編現比屢創新低，國民黨立委提案為軍人加薪，二等兵就可加薪兩萬元，國民黨立委邱鎮軍今天在立法院總質詢時詢問，國防部提出的薪資調整方案有沒有比這數字更多？

國防部長顧立雄仍舊質疑「這是喊價式的待遇調整」。顧立雄說，國防部提出的薪資調整方案已經送到行政院，行政院長卓榮泰應該會儘快核定，審議後就會對外公布。

卓榮泰說，國防部已經把完整、詳細方案送到行政院，行政院基本上尊重國防部，他也會同意國防部提出的案子。面對立委追問何時可通過？卓回「很快」，他並提到，政府對於軍人的保險等也會增加，會另案處理。

邱鎮軍說，行政院既然有版本就應該盡快提出，在立法院三讀前大家可以好好協商討論，不要行政部門都不談，等到立法院提出了，行政院又要提覆議。

顧立雄日前和媒體茶敘時透露，國防部已研提「志願役加給」及「戰鬥部隊加給」調增方案，同時通盤考量特定勤務加給額度衡平性，部分如戰航管、電戰、網路戰等加給，也對國軍維持高專能力人才相當重要，已經提案與政院溝通，目前已有具體方案獲得支持。

國防部 行政院 軍人

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