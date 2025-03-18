四年期國防總檢討 學者：防衛為首戰略不變

國防部公布「四年期國防總檢討（QDR）」，台灣軍事戰略仍是「防衛固守，重層嚇阻」，並建構「多域拒止、韌性防衛」軍事作戰整備方向。學者分析，台灣的基本戰略不會改變，所以仍是防衛為首，並透過各領域達成嚇阻目的。

依據國防法第31條規定，國防部應於每任總統就職後10個月內，向立法院公開提出「四年期國防總檢討」。立法院外交及國防委員會明天邀請國防部長顧立雄報告業務概況暨「四年期國防總檢討」，並備質詢。國防部今天將「四年期國防總檢討」紙本送抵立委國會辦公室。

2021年版本的「四年期國防總檢討」的軍事戰略為「防衛固守、重層嚇阻」；2025年「四年期國防總檢討」主軸為建構敏捷應變戰力與全社會防衛韌性，確保國家安全，而台灣的軍事戰略仍是「防衛固守，重層嚇阻」，善用台灣地理防禦優勢及各項武器；此外，國防部建構「多域拒止、韌性防衛」軍事作戰整備方向，組建陸、海、空、網路等多領域戰力。

對於台灣軍事戰略延續蔡英文執政時代的方向，淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑告訴中央社記者，台灣的基本戰略不會改變，仍是以防衛為首，不會主動進行攻擊，而重層嚇阻的涵義在於，台灣不只運用陸、海、空軍的武力，也透過外交、心理戰等層面，進行整體的嚇阻。

林穎佑表示，台灣的軍事戰略不會改變，改變的是各種軍事作戰的整備作為，2021年之後，台灣經歷俄烏戰爭、2022年時任美國眾議院議長裴洛西（NancyPelosi）訪台後的中共軍演，以及2023、2024年的中共聯合利劍軍演，這次「四年期國防總檢討」的軍事作戰整備方向，就是對現代戰爭的變化，而做出相對應的改變，國防發展也要與時俱進。

台北醫學大學通識教育中心教授張國城表示，過去4年國軍的裝備與部署沒有太大變化，自然限制軍事戰略沒有辦法大幅度的改變，維持防衛固守路線是必然，但延續重層嚇阻的方向。

張國城表示，固然國軍朝向不對稱作戰與恢復1年役期義務役在軍事上有其意義，但在嚇阻中共野心沒有起到作用，且需要思考國軍過去8年的軍事整備、建軍備戰，是否真的有辦法達到嚇阻中共灰色地帶侵擾與攻台意圖，值得深思，「不然怎麼會灰帶侵擾愈來愈多」。

張國城表示，與其分析「多域拒止、韌性防衛」的含意，要能夠真正有效防衛台灣的方式，是在於國軍能確保制空制海能力且有持續作戰的能力，使台灣重要的軍事、政治、經濟設施不會被中共空中攻擊癱瘓，海運保持暢通。

國防院副研究員舒孝煌表示，台灣面對高度複雜多變化國際情勢，且中國政情愈來愈詭譎的強況，使台海情勢瞬息多變，國軍對情況掌握的能力也要愈快，所以強調「多域拒止」，使軍方要能更快速運用科技能力，並加強與國外合作等，再加上強化防衛韌性，是絕對必要的。