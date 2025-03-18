國防部：中共常態對台軍事壓迫 國軍強化情監偵能力

國防部指出，中共對台灣軍事威脅未曾緩減，常態保持對台軍事壓迫，並運用針對性軍事演習行動，輔以大量心戰影片，製造輿論聲量，強化對台統戰，達成其認知作戰目的；國軍持續強化聯合情監偵，掌握共軍動態。

立法院外交及國防委員會明天邀請國防部長顧立雄報告業務概況暨「四年期國防總檢討」，並備質詢。國防部今天已將國防部業務報告等報告書面紙本送抵立委國會辦公室。

針對敵情威脅，國防部指出，共軍持續以每月3至4次頻率，執行海、空軍機艦所謂「聯合戰備警巡」及各種軍事挑釁作為，去年中共東部戰區執行「聯合利劍2024-A」及「聯合利劍2024-B」軍演，以東、南部戰區海軍遠海長航編隊及遼寧號航艦編隊演練拒止外軍、海警船模擬海上攔檢，以及海、空兵力執行所謂「聯合戰備警巡」等課目，進行大兵力針對性軍演，以加大對台軍事威懾。

國防部揭露，中共北、東、南部戰區去年12月9日至11日派遣機、艦於台灣周邊海域及浙東、西南空域，執行海空聯訓暨遠海長航訓練，演練第一島鏈內目標模擬攻擊，並運用各型無人機從事長時間滯空監偵，對外投射軍力展現威權擴張之野心。

國防部表示，持續強化聯合情監偵，除籌獲新式裝備以加強空中及海上監控能力，並透過跨部會及跨國管道交流情資，掌握共軍動態。

對於國軍年度演訓規劃，國防部談及，3月17至21日執行「立即備戰操演」，採狀況誘導方式，使各級部隊熟稔防衛作戰備戰部署階段整備要項；另因應中共針對性軍演，經研判威脅等級，執行非計畫性「立即備戰操演」。

國防部描述，今年第一季海軍亦將執行聯合截擊作戰計畫演練 並結合空軍戰術總驗收實施，以熟稔海空聯合作戰計畫作為暨指管運作程序。後續依期程執行聯合資訊暨電子戰作戰操演、整體空中及飛彈防禦操演、「漢光41號」電腦輔助指揮所及實兵演習、三軍精準飛彈射擊、陸軍聯兵旅戰術對抗及三軍聯合火力實彈測考等聯合演訓。

至於今年漢光41號演習規劃，國防部強調，2月已舉行漢光演習「高階幹部圖上兵推」由參謀總長梅家樹召集三軍重要高階幹部，共同檢視114年聯合作戰計畫修訂成果，藉互動研討建立作戰共識。

國防部表示，4月份「電腦輔助指揮所演習」規劃於5日至18日，進行為期14天13夜（2週）的對抗推演；7月份「實兵演練」規劃於9日至18日，採實兵、實地、實時及部份對抗操演方式，依防衛作戰階段實施10天9夜演練。

至於官兵待遇提升，國防部提到，總統賴清德上任後即指示國防部研議國軍待遇提升方案，為鼓勵官兵至戰鬥部隊服役，國防部研擬「志願役加給」、「戰鬥部隊加給」、「戰航管加給」、「電偵加給」及「網路戰加給」等5項加給調增方案，均已陳報行政院審議中，等待核定後具體推動。增加長期的人才投資，將為國軍帶來人才穩定、戰力提升的多重效益。