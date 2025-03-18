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共軍聯合戰備警巡68機艦出海 國軍公布監控無人機影像

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
共軍發動聯合戰備警巡，國軍公布海軍左營軍艦監控共軍驅逐艦「桂林艦」畫面。圖／國防部提供
共軍發動聯合戰備警巡，國軍公布海軍左營軍艦監控共軍驅逐艦「桂林艦」畫面。圖／國防部提供

共軍昨天再次發動聯合戰備警巡，據國防部統計，從昨天到今天清晨為止，發現59架次中共軍機、9艘共艦持續在台海周邊活動。國防部並再次公布國軍監控共軍機艦畫面，其中包括首次公布監控共軍無人機的影像。

賴總統公布「賴17條」後，共軍昨天再次發動聯合戰備警巡，出動大批機艦出海擾台，國防部公布解放軍在台海最新動態，從昨(17)日清晨到今(18)日清晨6點為止，共計偵獲共機59架次、共艦9艘在台海周邊活動。其中43架次共機曾跨越海峽中線進入北部、中部、西南及東部空域徘徊。

國防部公布海海軍艦艇監控共艦的畫面，其中包括空軍F-16戰機利用「狙擊手」標定莢艙拍攝共軍「攻擊二型」無人機、以及P-3C反潛機拍攝「無偵10型」無人偵察機的畫面。

根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天清晨6時05分到晚間8時55分為止，發現中共戰鬥機及無人機34架次在台海中線沿線活動，其中25架次並曾跨越中線進入我西部及西南空域。

另外，昨天上午6時50分到晚間8時45分，也發現共軍戰鬥機、轟炸機及無人機計15架次於西南空域活動，並且繞經台海南部進入東部空域。同時從清晨6點到晚間9點05分，有3架無人機從北部空域進入我方空識別區，並繞到東部外海活動。

此外，軍方從昨天上午11時40分起，在基隆西北方及西南方分別發現2顆空飄汽球，高度約18000呎到41000呎，到晚間6時15分消失。軍方強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

共軍發動聯合戰備警巡，國軍公布F-16戰機監控共軍「攻擊二型」無人機拍攝畫面。圖／國防部提供
共軍發動聯合戰備警巡，國軍公布F-16戰機監控共軍「攻擊二型」無人機拍攝畫面。圖／國防部提供
共軍發動聯合戰備警巡，國軍公布P-3C反潛巡邏機監控共軍「無偵10型」無人機拍攝畫面。圖／國防部提供
共軍發動聯合戰備警巡，國軍公布P-3C反潛巡邏機監控共軍「無偵10型」無人機拍攝畫面。圖／國防部提供
共軍發動聯合戰備警巡，國軍公布P-3C反潛巡邏機監控共軍「無偵10型」無人機拍攝畫面。圖／國防部提供
共軍發動聯合戰備警巡，國軍公布P-3C反潛巡邏機監控共軍「無偵10型」無人機拍攝畫面。圖／國防部提供

共軍 台海 國防部

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