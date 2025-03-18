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國台辦稱軍演是警告台獨 邱垂正批中共舉世公認麻煩製造者

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
立法院今上午持續進行行政院長卓榮泰施政總質詢，邱垂正在議場前受訪被問及兩岸情勢。記者張曼蘋／攝影
立法院今上午持續進行行政院長卓榮泰施政總質詢，邱垂正在議場前受訪被問及兩岸情勢。記者張曼蘋／攝影

國台辦發言人陳斌華昨稱，解放軍在台灣本島附近演習，是對「台獨」的嚴正警告。陸委會主委邱垂正上午表示，中共持續對台灣軍事威脅，中共用軍武對外積極擴張、威脅台海跟區域的和平穩定，「已經是舉世公認不折不扣的麻煩製造者。」

立法院今上午持續進行行政院長卓榮泰施政總質詢，邱垂正在議場前受訪被問及兩岸情勢，表示看到中共有升高台海局勢，持續對台灣軍事威脅，中共用軍武對外積極擴張、威脅台海跟區域的和平穩定已經，是舉世公認不折不扣的麻煩製造者，「我們會堅定落實和平四大支柱行動方案，來強化自我防衛的力量、經濟社會的韌性」，共同維護台海跟區域的和平穩定發展。

至於政府要開始清查軍公教人員及藝人是否領有中國大陸身分證，邱垂正表示，國人都應該遵守兩岸條例的規範，但是現在是專案查察，最主要是對國家有忠誠義務軍公教的核心人員為主；藝人部分是因為呼應中共對台統戰的言論，甚至倡議要消滅中華民國主權，令國人非常憤怒，提出很多檢舉案。

邱垂正強調，他們就是依法查處，因為常常用台灣藝人身分混淆視聽，國人不允許這種行為，同時也於法不容，明顯違反我國法律，法律很清楚，若擁有中國大陸戶籍跟身分，就要強制註銷台灣戶籍跟身分，「這是我們依法行政。」

現場媒體問到除了身分證外，是否也查居住證？邱垂正表示，專案審查並沒有針對一般人，所謂的居住證，只有對軍公教人員，因為他們知情公務，不能對中國大陸效忠、不能呼應對岸對台灣滅國言論，對台灣有統治氛圍跟效應出來，至於居住證對於公務員如何取得，都有很多漏洞，按照中國大陸規定必須要長住6個月且有穩定居所、穩定工作，且要加入大陸的社會保險。

邱垂正質疑，我國公務員是如何在大陸長住6個月，是不是人事差勤系統有出現重大瑕疵？這個都是需要來做說明是由，來補這個漏洞，所以目前是局部限制軍公教、對國家有忠誠義務的核心人物為主。

中共 軍公教 邱垂正

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