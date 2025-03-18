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陸公布我資通電軍4人個資　卓榮泰：無的放矢指鹿為馬

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系系料照
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系系料照

中共昨公布4名號稱是我方資通電軍指揮部人員，並宣稱對其「駭客」、「網攻」行為終身追責。行政院長卓榮泰今天指出，這是無的放矢、指鹿為馬，製造紛亂和國際麻煩，台灣沒有這樣的行為跟人員。他說，假造這樣的訊息，只是在發洩中共對台灣資安攻擊的藉口而已，台灣全力反對。

中國國安部昨稱鎖定4名國軍資通電軍官兵並公布個資，表示查獲資通電軍在用的數十個網攻平台。大陸國台辦發言人陳斌華昨晚稱，台灣資通電軍「倚網謀獨」、挑釁滋事，純屬不自量力，必遭嚴厲懲治。

不過，國防部資通電軍回應，資通電軍網路戰聯隊的核心任務一如所有民主國家，係為負責維護國防資訊，確保網路安全；中共擷取網路公開圖片「指鹿為馬」，無端拼湊指控，亦凸顯其意圖以恫嚇威逼，壓迫台灣民眾的蠻橫心態。

中共 國防部 網路

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