快訊

遭柯建銘嗆「回歸家庭」 盧秀燕回嗆：媽媽原諒你

比特犬究竟會不會打開車窗？日本曾有案例「車子行進中按下按鈕逃跑」

籃球／努力申請護照中！前湖人名將之子有望加入中華隊

聽新聞
0:00 / 0:00

共軍對台軍演 顧立雄：中共就是台海麻煩製造者

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
賴清德總統宣布恢復軍事審判，國防部長顧立雄表示，相關法律修正複雜，要徵詢社會各界意見，現無辦法訂出明確時間表。（本報資料照片）
賴清德總統宣布恢復軍事審判，國防部長顧立雄表示，相關法律修正複雜，要徵詢社會各界意見，現無辦法訂出明確時間表。（本報資料照片）

中國大陸17日間接宣布解放軍在台海附近展開軍事演習，國防部長顧立雄今天表示，國防部掌握的是中國將進行「聯合戰備警巡」，會出動大批空軍、海軍、海上軍艦；顧更嗆中共，不時在灰色地帶襲擾，是整個台海和平穩定的麻煩製造者。

顧立雄表示，國軍目前掌握的就是「聯合戰備警巡」，所謂的聯合戰備警巡，看起來會出動大批的空軍、海軍、海上軍艦，同步挺進24海里，這樣的聯合戰備警巡歷年來一週會舉行一次，昨天情況比較特殊，上午舉行一次之後，軍艦沒有離開，下午空軍又進入，實際情形是這樣。

對於中共是否在威嚇台灣？顧立雄指出，中共不時在台海區域周圍做灰色地帶的襲擾、挑釁動作，加劇區域緊張，證實他們是整個台海和平穩定的麻煩製造者，已再次充分驗證，中共會找各種藉口與理由，進行戰備警巡等軍事操演。

我方目前準備狀況如何？顧立雄表示，我方做「立即備戰操演」，目的是應付中共類似的襲擾動作，要強化戰備能力，因此採取「計畫性」立即備戰操演。備戰操演是做狀況想定，像昨天的情況，也可藉此機會做相對應操演，提升備戰能力。

對於中國公布資通電軍官兵資訊，顧立雄表示，中國截取網路上公開圖資，做相關武斷的指控「指鹿為馬」。事實上，真正會進行網攻、駭侵的就是中國，很多歐美國家在內都驗證，對於駭侵網攻最大來源就是中國網軍，應該要譴責中國對全世界進行網攻、駭侵的作為。

中共 台海 顧立雄

延伸閱讀

顧立雄稱過往軍審違憲 退役軍法官：我過去都違法判決?

對軍審態度今非昔比 顧立雄不認：過往確實違憲

大陸稱將對台獨採斷然措施 顧立雄：隨時備戰

昔反對軍審復辟 顧立雄：打造公平新審判制度

相關新聞

共軍對台軍演 顧立雄：中共就是台海麻煩製造者

中國大陸17日間接宣布解放軍在台海附近展開軍事演習，國防部長顧立雄今天表示，國防部掌握的是中國將進行「聯合戰備警巡」，會...

陸公布我資通電軍4人個資　卓榮泰：無的放矢指鹿為馬

中共昨公布4名號稱是我方資通電軍指揮部人員，並宣稱對其「駭客」、「網攻」行為終身追責。行政院長卓榮泰今天指出，這是無的放...

共軍聯合戰備警巡68機艦出海 國軍公布監控無人機影像

共軍昨天再次發動聯合戰備警巡，據國防部統計，從昨天到今天清晨為止，發現59架次中共軍機、9艘共艦持續在台海周邊活動。國防...

國台辦稱軍演是警告台獨 邱垂正批中共舉世公認麻煩製造者

國台辦發言人陳斌華昨稱，解放軍在台灣本島附近演習，是對「台獨」的嚴正警告。陸委會主委邱垂正上午表示，中共持續對台灣軍事威...

國軍「小漢光」登場 陸軍工兵群淡水河口設阻絕鏈

國軍於今天首度展開為期5天的「立即戰備操演」，基層官兵暱稱為「小漢光」。各軍部隊將實兵實施關鍵基礎設施防護等操演科目。

香港也有眷村！揭海外國軍陰影 3萬多人軟禁越南喝海水

談到因國共戰爭滯留海外的國軍，一般都會想到作家柏楊《異域》中的泰緬孤軍。其實當年海外國軍遠不止此，近來出版的《老兵的台灣史》耙梳，從香港調景嶺、越南富國島到金甌半島乃至韓國，早年共曾滯留數萬名軍民，不少人最後即使如願來台，仍終身被戰爭陰影纏繞。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。