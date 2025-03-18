共軍對台軍演 顧立雄：中共就是台海麻煩製造者

中國大陸17日間接宣布解放軍在台海附近展開軍事演習，國防部長顧立雄今天表示，國防部掌握的是中國將進行「聯合戰備警巡」，會出動大批空軍、海軍、海上軍艦；顧更嗆中共，不時在灰色地帶襲擾，是整個台海和平穩定的麻煩製造者。

顧立雄表示，國軍目前掌握的就是「聯合戰備警巡」，所謂的聯合戰備警巡，看起來會出動大批的空軍、海軍、海上軍艦，同步挺進24海里，這樣的聯合戰備警巡歷年來一週會舉行一次，昨天情況比較特殊，上午舉行一次之後，軍艦沒有離開，下午空軍又進入，實際情形是這樣。

對於中共是否在威嚇台灣？顧立雄指出，中共不時在台海區域周圍做灰色地帶的襲擾、挑釁動作，加劇區域緊張，證實他們是整個台海和平穩定的麻煩製造者，已再次充分驗證，中共會找各種藉口與理由，進行戰備警巡等軍事操演。

我方目前準備狀況如何？顧立雄表示，我方做「立即備戰操演」，目的是應付中共類似的襲擾動作，要強化戰備能力，因此採取「計畫性」立即備戰操演。備戰操演是做狀況想定，像昨天的情況，也可藉此機會做相對應操演，提升備戰能力。

對於中國公布資通電軍官兵資訊，顧立雄表示，中國截取網路上公開圖資，做相關武斷的指控「指鹿為馬」。事實上，真正會進行網攻、駭侵的就是中國，很多歐美國家在內都驗證，對於駭侵網攻最大來源就是中國網軍，應該要譴責中國對全世界進行網攻、駭侵的作為。