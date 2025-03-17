中共曝光我網戰人員 專家：我方應替當事人換身分以資保護

中共公布四名號稱我方資通電軍指揮部人員，並揚言對他們對大陸「駭客」、「網攻」的行為終身追責。專家對此認為，中共此舉最主要仍是中共對賴清德「十七條」的反擊。面對對方意圖顛覆心防，我方大可以直接否認其說詞；另方面則應如先進國家作法，比照失風情報員，將當事人解雇，另外私下安排新身分，以資保護。

中華戰略學會資深研究員張競認為，外界有人認為中共放出此消息，是故意挑3月17日的戴笠忌辰，向我方情報機關示威，但他不認為如此，真正關鍵還是針對「賴十七條」而發。對方想藉此舉顛覆我方心防，關鍵不是這四人從事什麼行為，而是展現其可掌握我方人員身分。從照片看來，其中三人是便服照片，從照片的風格，可能是他們加入資通電軍指揮部，成為軍職或聘僱人員之前，曾經在領英（LinkedIn）之類求職網站所留，因其自述具備網路攻防專業，而被中共蒐集資訊。

張競說，一如軍情局幹員若曾在大陸被捕坐牢，返台之後不會再回到局內繼續任職，而會安排其離退，網路戰人員的道理也相同。如美國國安局（NSA）或英國政府通訊總部（GCHQ）等電訊情報機關，麾下負責網路攻防的幹員，一旦身分曝光就會辭退，如需繼續聘用，則重新安排新身分，以保護當事人與其家人。

另一位前情治界高層人士肯定這說法，表示以往曾有不少類似案例，甚至曾經舉報共諜者，都遭到追殺報復。這位官員也指出，每年4月15日是大陸的「全民國家安全教育日」，通常這天之前就會陸續公佈一些相關信息，去年就是「鄭宇欽案」。這次手法在去年9月就用過一次，猜想中共方面早就準備好，沒想到賴總統的「十七條」講話觸動開關，就提前出手。