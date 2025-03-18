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專家：再度公布 衝「大局」而來

聯合報／ 記者程嘉文／台北報導

中共公布四名號稱我方資通電軍指揮部人員，並要對其「駭客」、「網攻」終身追責，專家認為此舉主要是中共對賴清德總統「十七條」的反擊，我方應比照先進國家的作法，對失風情報幹員宣布解雇，另外私下安排新身分以茲保護。

前立委林郁方說，去年九月中共公布三名我方網路戰人員，當時外界多認為可能是報復我方成功對其網路攻擊；相較之下，最近賴清德「十七條」使兩岸敵意升高，中共此時再度公布我方人員資訊，應是衝著「大局」而來。

此外，三月十七日是軍情局前身軍統局創立人戴笠的忌辰，中共在這天發布消息，外界自會聯想是對我國軍情報機關示威。

中華戰略學會資深研究員張競認為，中共真正意圖顛覆我方心防的關鍵不是這四人從事什麼行為，而是展現其可掌握我方人員身分，從照片看來可能是他們加入資通電軍指揮部之前在領英（LinkedIn）之類求職網站所留。

張競說，美國國安局（NSA）或英國政府通訊總部（GCHQ）等電訊情報機關，負責網路攻防幹員一旦身分曝光就會辭退，如需繼續聘用則重新安排身分，這是保護當事人與其家人的標準方式。

中共 網路攻擊 賴清德

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