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大陸公布我資通電軍4人個資
賴清德總統上周公布「國安十七條」引起大陸反彈，大陸國安部昨天公布台灣資通電軍四名人員照片和個資，揚言將依「懲獨廿二條」終身追責。大陸國台辦發言人陳斌華昨晚稱，台灣資通電軍「倚網謀獨」、挑釁滋事，純屬不自量力，必遭嚴厲懲治。
去年九月大陸國安部也曾發布我資通電軍三名人員姓名相片，是大陸去年六月發布「懲獨廿二條」後首案，昨公布四名資通電軍現役人員資料更詳盡，顯示大陸對我方資通電軍恐進一步掌握，資通網軍已成當前「懲獨」首要目標。
我資通電軍指揮部昨發新聞稿反批中共擷取網路公開圖片「指鹿為馬」、無端拼湊，凸顯其恫嚇威逼台灣民眾的蠻橫心態；網路戰聯隊核心任務負責維護國防資訊、確保網路安全，中共以機艦襲擾台灣與區域各國，結合網路攻擊等灰色地帶手段恫嚇脅迫，挑戰國際秩序、破壞區域和平穩定、不斷升高對印太乃至全球的軍事威脅，是國際社會公認「麻煩製造者」，我官兵將在第一線應對敵人網路攻擊與威脅，堅實資安防護，提升國軍數位韌性。
大陸國安部昨聲稱台灣資通電軍四名現役人員為資通電軍網路戰聯隊網路環境研析中心林姓負責人、蔡姓隊長、粘姓和王姓現役人員，警告「台獨網軍頭目分子」將依據懲獨廿二條對台獨分裂勢力採取懲治措施，依法終身追責。
大陸國安部指控台灣資通電軍雇傭駭客、網安公司執行民進黨當局下達的網路作戰指令，開展竊密、破壞、反宣活動，手段包括滲透大陸水、電、氣、熱、通信、聯網攝影鏡頭等關鍵資訊基礎設施，向大陸黨政軍企重點單位發送釣魚和反宣電郵，盜取網路直播平台、聯網電子螢幕、IP網路對講廣播系統或門戶網站登錄帳號密碼獲取控制權後插播反宣（傳）影音或張貼圖片，潛伏在主流社交媒體平台透過大量「機器人」帳號伺機散布假消息、操縱輿情走向，誤導大陸和台灣民眾認知。
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