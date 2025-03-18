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今年第10度 共軍聯合戰備警巡

聯合報／ 記者賴錦宏陳政錄程嘉文／綜合報導
賴清德總統十三日公布國安十七條後，解放軍昨在台海舉行「聯合戰備警巡」，聲稱是對台獨分裂勢力的震懾。圖為二月共軍空警-500電戰機。圖／國防部提供
賴清德總統十三日公布國安十七條後，解放軍昨在台海舉行「聯合戰備警巡」，聲稱是對台獨分裂勢力的震懾。圖為二月共軍空警-500電戰機。圖／國防部提供

賴清德總統十三日公布「國安十七條」，中共解放軍昨在台海舉行「聯合戰備警巡」。大陸國台辦發言人陳斌華昨晚表示是對賴清德不斷宣揚「台獨」分裂謬論、升高兩岸對立對抗的堅決懲戒，是對台獨分裂勢力謀獨挑釁的有力震懾，是對外部勢力干涉滋事的嚴正警告。

陳斌華說，賴清德上台以來，頑固堅持「台獨」分裂立場，一再鼓吹「互不隸屬」的新兩國論，嚴重挑釁一個中國原則，不斷把台灣推向兵凶戰危的險境，大陸絕不容忍姑息，堅決反制懲戒，「正告賴清德當局，膽敢挑釁玩火，只會自取滅亡、粉身碎骨」。

我國防部昨晚七時表示，自清晨六時四十分起偵獲中共殲十、空警五○○等各型戰機及無人機出海廿八架次，廿二架次逾越中線進入我北、中、西南及東部空域配合共艦執行聯合戰備警巡。

根據國防部訊息，今年共軍在台海舉行十次聯合戰備警巡，上一次為二月廿六日，這次相隔近三周是近來少見的空檔。國防部官員表示，共軍發動聯合戰備警巡除了出海的飛機增加，機艦也比平日更逼近廿四浬領海鄰接區。

大陸外交部昨記者會上，大陸官媒「中國日報」記者提問：「中國軍隊十七日在台海附近展開了軍事演習，外界認為與近期美國國務院網站修改對台政策表述和『台獨』勢力倒行逆施有關，中方有何評論？」

發言人毛寧表示，中方有關軍事行動是捍衛國家主權、安全和領土完整的必要、合法、正當之舉，是對外部勢力執意縱容支持「台獨」行徑的堅決回應，對台獨分裂勢力倒行逆施的嚴正警告。

她說，美方近期在台灣問題上採取一系列錯誤行徑，特別是修改國務院網站所謂「美台關係」頁面和「事實清單」內容，刪除體現一個中國原則、不支持台獨等重要表述，在涉台問題立場嚴重倒退，這是美方蓄意推行「以台制華」、縱容支持台獨又一惡劣例證，也向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤訊號。

毛寧重申台灣問題是中國核心利益中的核心，一個中國原則是中美關係政治基礎中的基礎，「基礎不牢，地動山搖」，敦促美方切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，兌現美國歷屆政府在台灣問題上所作的鄭重承諾，停止越線挑釁行徑，慎之又慎處理台灣問題，不要對台海和平穩定和中美關係造成進一步嚴重損害。

針對賴政府擬推動在個別國家新設駐外機構或將原以台北命名的機構改以台灣命名，毛寧說，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣從來不是一個國家，過去不是，未來更絕無可能，正告民進黨當局「祖國完全統一勢不可擋，倚外謀獨終是絕路」，堅決反對任何建交國與台灣當局開展任何形式的官方交往，也希望有關國家以實際行動恪守一個中國原則。

外交部譴責：作賊喊捉賊

記者張文馨／台北報導

中共解放軍舉行聯合戰備警巡，我外交部昨晚指出，中國在台海周邊以軍事行動破壞台海和平與穩定現狀卻「作賊喊捉賊」、借題發揮，意圖抹黑台美關係，予以強烈譴責。陸委會說，中共持續對台軍事恫嚇，升高台海局勢緊張，破壞區域和平穩定，是不折不扣的「麻煩製造者」。

外交部表示，歡迎美國國務院更新官網頁面，強調美國持續關注台海和平穩定、反對片面改變現狀、期待兩岸分歧能以和平方式解決，我國做為國際社會負責任成員，將持續致力於區域的和平、穩定與繁榮。部長林佳龍說，近年不斷在區域持續擴張、意圖挑戰現狀、以灰色地帶脅迫及破壞穩定現狀者一直是中共，中共不能一邊聲稱要穩定，實際卻持續挑釁，破壞和平穩定現狀。

中共 台海 台獨

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