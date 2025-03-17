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海軍大武艦拖船訓練操作失當致拖纜纏絞 艦長遭撤換　

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
海軍新式救難艦「大武艦」，艦尾配備的一百噸主拖纜機，可拉動拖救十萬噸級以上船隻。本報資料照
海軍新式救難艦「大武艦」，艦尾配備的一百噸主拖纜機，可拉動拖救十萬噸級以上船隻。本報資料照

海軍新式救難艦「大武艦」，艦尾配備的一百噸主拖纜機，可拉動拖救十萬噸級以上船隻，今傳出2月下旬在左營外海執行拖船訓練時，在拖纜解脫進行回收過程，因艦船人員操縱失當，造成左俥纏絞拖纜變形事故，所幸當下無人受傷。

海軍司令部今天傍晚發布新聞稿指出，大武軍艦於2月下旬執行拖船被拖訓練時，在拖纜解脫進行回收過程，因艦船操縱失當，肇生左俥纏絞拖纜情事，現場並無人員受傷。

海軍司令部強調，大武軍艦入塢檢查發現左側大軸變形及減速齒輪磨耗，台船公司已針對上述料件下訂備料，安排於保固工程時修復。

海軍司令部會針對環境、人為及機械等因素進行調查分析，目前已排除機械及環境因素，主要肇因為當日訓練，艦長個人俥舵操作失慎，已檢討艦長調職。

海軍司令部強調，將援引為例，加強各型艦艦長本職精進，落實風險管控，提高危機意識，以維艦艇航行安全。

海軍司令部 軍艦

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