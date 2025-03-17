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中共宣稱暴露我方人員個資 資通電軍指揮部駁斥

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
2017年，時任總統蔡英文（前排左三）主持資通電軍指揮部編成典禮。圖/軍聞社
2017年，時任總統蔡英文（前排左三）主持資通電軍指揮部編成典禮。圖/軍聞社

中共今天公布四名號稱是我方資通電軍指揮部人員，並宣稱對其「駭客」、「網攻」行為終身追責。對此，資通電軍指揮部發布新聞稿反批，資通電軍網路戰聯隊的核心任務一如所有民主國家，係為負責維護國防資訊，確保網路安全。中共擷取網路公開圖片「指鹿為馬」，無端拼湊指控，亦凸顯其意圖以恫嚇威逼，壓迫台灣民眾的蠻橫心態。

新聞稿表示，分析此種挑釁舉動，顯示中共近年不斷升高其在印太乃至全球的軍事威脅，以機艦襲擾台灣與區域各國，並結合網路攻擊等灰色地帶手段恫嚇脅迫，公然挑戰國際秩序、破壞區域和平穩定，近來更因而引發多國抗議譴責，已是國際社會公認最大的「麻煩製造者」。

資通電軍指揮部強調，所屬官兵捍衛國防安全，在第一線應對敵人網路攻擊與威脅，將持續堅實資安防護、提升國軍數位韌性，以發揮國防資電優勢、捍衛數位疆土，確保國家安全。

中共 國防 網路攻擊

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