國軍立即備戰操演首日 共軍機艦執行聯合戰備警巡
國軍今天起執行為期5天的「立即備戰操演」，三軍各部隊皆進行演練。國防部表示，自今天上午6時40分起，陸續偵獲中共軍機20架次逾越海峽中線及其延伸線，進入台灣北、中、西南及東部空域，配合共艦執行「聯合戰備警巡」。
為應對中共近年在台灣周邊進行灰色地帶襲擾，且不排除透過「由演轉戰」模式對台攻擊，國軍今天起執行為期5天的「立即備戰操演」加以應對與訓練；據了解，將有戰備部隊進駐戰術位置、淡水河防戰備與阻絕、關鍵基礎設施防護科目進行。
國防部指出，自今天上午6時40紛起，陸續偵獲中共殲-10、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計26架次出海活動，其中20架次逾越台灣海峽中線及其延伸線，進入台灣北、中、西南及東部空域，配合共艦執行「聯合戰備警巡」。
國防部表示，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。
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