快訊

翻轉英特爾3套劇本 陳立武不分拆晶圓代工

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名職業「魅力無限」：業績直衝天際

金秀賢、金賽綸2015年就被拍？ 「女方家門口」照網瘋傳

聽新聞
0:00 / 0:00

影／國軍敦睦遠航艦隊開放參觀 鼓勵有志青年加入海軍

攝影中心／ 記者黃義書 /基隆即時報導
海軍114年敦睦遠航訓練支隊環島航訓，海軍官校學生鼓號樂隊、海軍樂儀隊及陸戰隊莒拳隊等精彩表演。記者黃義書／攝影
海軍114年敦睦遠航訓練支隊環島航訓，海軍官校學生鼓號樂隊、海軍樂儀隊及陸戰隊莒拳隊等精彩表演。記者黃義書／攝影

海軍114年敦睦遠航訓練支隊環島航訓，上午在環島航訓的第五站基隆港，開始一連兩天上午九點到下午三點，開放海軍所屬的磐石艦、康定級武昌艦及成功級鄭和艦，在西三、四碼頭供民眾參觀。

開幕典禮時有海軍官校學生鼓號樂隊、海軍樂儀隊及陸戰隊莒拳隊等精彩表演 ，同時開放民眾登艦參觀。在磐石艦設有文宣館以「建構防衛韌性，捍衛海疆安全」為主題，向國人展示海軍建軍備戰及國家先進科技、台灣精品、人文藝術及觀光等發展成果，並配合招募宣導。武昌艦及成功級鄭和艦也開放登艦參觀，民眾可近距離觀看各類武器裝備，敦睦遠航訓練支隊環島航訓時，也鼓勵有志青年一同加入海軍，共同投入捍衛海疆的行列。

海軍敦睦艦隊開幕儀式由海軍副司令敖以智中將主持，致詞時表示在磐石艦設有文宣館介紹台灣國防自主、武器發展、人文藝等各方產業進步的現況，進而認識台灣，宣揚國威，增進友邦情誼，同時也期待在場的同學、鄉親子弟踴躍加入海軍。

海軍114年敦睦遠航訓練支隊環島航訓，上午在環島航訓的第五站基隆港供民眾參觀，在磐石艦設有文宣館以「建構防衛韌性，捍衛海疆安全」為主題，向國人展示海軍建軍備戰及國家先進科技、台灣精品、人文藝術及觀光等發展成果。記者黃義書／攝影
海軍114年敦睦遠航訓練支隊環島航訓，上午在環島航訓的第五站基隆港供民眾參觀，在磐石艦設有文宣館以「建構防衛韌性，捍衛海疆安全」為主題，向國人展示海軍建軍備戰及國家先進科技、台灣精品、人文藝術及觀光等發展成果。記者黃義書／攝影
海軍114年敦睦遠航訓練支隊環島航訓，上午開始一連二天九點到下午三點，開放海軍所屬的磐石艦、康定級武昌艦及成功級鄭和艦，在基隆港西三、四碼頭供民民眾參觀。記者黃義書／攝影
海軍114年敦睦遠航訓練支隊環島航訓，上午開始一連二天九點到下午三點，開放海軍所屬的磐石艦、康定級武昌艦及成功級鄭和艦，在基隆港西三、四碼頭供民民眾參觀。記者黃義書／攝影
海軍114年敦睦遠航訓練支隊環島航訓，上午在環島航訓的第五站基隆港供民眾參觀，在磐石艦設有文宣館以「建構防衛韌性，捍衛海疆安全」為主題，向國人展示海軍建軍備戰及國家先進科技、台灣精品、人文藝術及觀光等發展成果。記者黃義書／攝影
海軍114年敦睦遠航訓練支隊環島航訓，上午在環島航訓的第五站基隆港供民眾參觀，在磐石艦設有文宣館以「建構防衛韌性，捍衛海疆安全」為主題，向國人展示海軍建軍備戰及國家先進科技、台灣精品、人文藝術及觀光等發展成果。記者黃義書／攝影
海軍114年敦睦遠航訓練支隊環島航訓，上午在環島航訓的第五站基隆港供民眾參觀，武昌艦及成功級鄭和艦也開放登艦參觀，民眾可近距離觀看各類武器裝備。記者黃義書／攝影
海軍114年敦睦遠航訓練支隊環島航訓，上午在環島航訓的第五站基隆港供民眾參觀，武昌艦及成功級鄭和艦也開放登艦參觀，民眾可近距離觀看各類武器裝備。記者黃義書／攝影
海軍114年敦睦遠航訓練支隊環島航訓，海軍官校學生鼓號樂隊、海軍樂儀隊及陸戰隊莒拳隊等精彩表演。記者黃義書／攝影
海軍114年敦睦遠航訓練支隊環島航訓，海軍官校學生鼓號樂隊、海軍樂儀隊及陸戰隊莒拳隊等精彩表演。記者黃義書／攝影
海軍114年敦睦遠航訓練支隊環島航訓，上午在環島航訓的第五站基隆港供民眾參觀，武昌艦及成功級鄭和艦也開放登艦參觀，民眾可近距離觀看各類武器裝備。記者黃義書／攝影
海軍114年敦睦遠航訓練支隊環島航訓，上午在環島航訓的第五站基隆港供民眾參觀，武昌艦及成功級鄭和艦也開放登艦參觀，民眾可近距離觀看各類武器裝備。記者黃義書／攝影
海軍114年敦睦遠航訓練支隊環島航訓，上午在環島航訓的第五站基隆港供民眾參觀，在磐石艦設有文宣館以「建構防衛韌性，捍衛海疆安全」為主題，向國人展示海軍建軍備戰及國家先進科技、台灣精品、人文藝術及觀光等發展成果。記者黃義書／攝影
海軍114年敦睦遠航訓練支隊環島航訓，上午在環島航訓的第五站基隆港供民眾參觀，在磐石艦設有文宣館以「建構防衛韌性，捍衛海疆安全」為主題，向國人展示海軍建軍備戰及國家先進科技、台灣精品、人文藝術及觀光等發展成果。記者黃義書／攝影
海軍114年敦睦遠航訓練支隊環島航訓，上午在環島航訓的第五站基隆港供民眾參觀，武昌艦及成功級鄭和艦也開放登艦參觀，民眾可近距離觀看各類武器裝備。記者黃義書／攝影
海軍114年敦睦遠航訓練支隊環島航訓，上午在環島航訓的第五站基隆港供民眾參觀，武昌艦及成功級鄭和艦也開放登艦參觀，民眾可近距離觀看各類武器裝備。記者黃義書／攝影
海軍敦睦艦隊開幕儀式由海軍副司令敖以智中將主持，致詞時表示在磐石艦設有文宣館介紹台灣國防自主、武器發展、人文藝等各方產業進步的現況。同時也期待在場的同學、鄉親子弟踴躍加入海軍。記者黃義書／攝影
海軍敦睦艦隊開幕儀式由海軍副司令敖以智中將主持，致詞時表示在磐石艦設有文宣館介紹台灣國防自主、武器發展、人文藝等各方產業進步的現況。同時也期待在場的同學、鄉親子弟踴躍加入海軍。記者黃義書／攝影
海軍114年敦睦遠航訓練支隊環島航訓，上午在環島航訓的第五站基隆港供民眾參觀，武昌艦及成功級鄭和艦也開放登艦參觀，民眾可近距離觀看各類武器裝備。記者黃義書／攝影
海軍114年敦睦遠航訓練支隊環島航訓，上午在環島航訓的第五站基隆港供民眾參觀，武昌艦及成功級鄭和艦也開放登艦參觀，民眾可近距離觀看各類武器裝備。記者黃義書／攝影

海軍 環島 磐石艦

延伸閱讀

落實AUKUS協議 美維吉尼亞級潛艦開始現蹤澳洲

海軍敦睦艦隊要來基隆港了 3/17停靠兩天開放登艦參觀

海軍反潛航空大隊升格為指揮部 編設少將指揮官

軍艦原來這麼大！海軍敦睦艦隊台中港首日擠進上千人

相關新聞

CSIS：台灣是中國造船買家 長榮輪與福建號同廠建造

美國戰略暨國際研究中心報告指出，外國買家是中國造船業的主要客戶，台灣名列其中特別令人憂心；長榮獨特的綠色船體在中國航空母...

影／國軍敦睦遠航艦隊開放參觀 鼓勵有志青年加入海軍

海軍114年敦睦遠航訓練支隊環島航訓，上午在環島航訓的第五站基隆港，開始一連兩天上午九點到下午三點，開放海軍所屬的磐石艦...

為推國產夜視鏡擋外國廠商簡報 但核心組件貨源穩定嗎

國貨不如進口又怎樣，戰時能自行維修才重要。國產夜視鏡面對的挑戰是外國廠商，但簡報夜視鏡科技時講得頭頭是道，核心組件第三代光放管卻因俄烏戰爭而缺貨。這不就是國造當自強的機會嗎？ 「一旦採購外商裝備，後勤就會被牽著鼻子走。」我方官員承認夜視鏡性能不如國際大廠，但價格低廉，戰時能自行維修供給。這篇文章告訴你，國軍為何有這種底氣。

國軍「小漢光」今開打 陸軍海龍艇巡邏台中港引猜測

三軍將於今（17）日首度展開為期5日的「立即戰備操演」，被基層官兵暱稱為「小漢光」。各軍部隊將實兵實施關鍵基礎設施防護等...

總統府憲兵宿舍 終獲改善

去年三月一日晚間，總統府正門發生衛兵舉槍自殺，震驚社會。事後立委發現，駐守總統府的憲兵二一一營人力短缺，無法落實國防部規...

冷眼集／賴十七條甫出 綠「軍盲」現形

軍方配合提供場地的馬拉松，獎盃造型竟是中共解放軍步槍，「所幸」主角是民進黨立委，綠營側翼不至於大拋紅色血滴子。然而，賴總...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。