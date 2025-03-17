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影／國軍敦睦遠航艦隊開放參觀 鼓勵有志青年加入海軍
海軍114年敦睦遠航訓練支隊環島航訓，上午在環島航訓的第五站基隆港，開始一連兩天上午九點到下午三點，開放海軍所屬的磐石艦、康定級武昌艦及成功級鄭和艦，在西三、四碼頭供民眾參觀。
開幕典禮時有海軍官校學生鼓號樂隊、海軍樂儀隊及陸戰隊莒拳隊等精彩表演 ，同時開放民眾登艦參觀。在磐石艦設有文宣館以「建構防衛韌性，捍衛海疆安全」為主題，向國人展示海軍建軍備戰及國家先進科技、台灣精品、人文藝術及觀光等發展成果，並配合招募宣導。武昌艦及成功級鄭和艦也開放登艦參觀，民眾可近距離觀看各類武器裝備，敦睦遠航訓練支隊環島航訓時，也鼓勵有志青年一同加入海軍，共同投入捍衛海疆的行列。
海軍敦睦艦隊開幕儀式由海軍副司令敖以智中將主持，致詞時表示在磐石艦設有文宣館介紹台灣國防自主、武器發展、人文藝等各方產業進步的現況，進而認識台灣，宣揚國威，增進友邦情誼，同時也期待在場的同學、鄉親子弟踴躍加入海軍。
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