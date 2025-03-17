中共22機艦台海周邊活動 2顆空飄氣球擾台

國貨不如進口又怎樣，戰時能自行維修才重要。國產夜視鏡面對的挑戰是外國廠商，但簡報夜視鏡科技時講得頭頭是道，核心組件第三代光放管卻因俄烏戰爭而缺貨。這不就是國造當自強的機會嗎？ 「一旦採購外商裝備，後勤就會被牽著鼻子走。」我方官員承認夜視鏡性能不如國際大廠，但價格低廉，戰時能自行維修供給。這篇文章告訴你，國軍為何有這種底氣。

2025-03-17 07:30