國軍「小漢光」今開打 陸軍海龍艇巡邏台中港引猜測

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
三軍將於今（17）日首度展開為期5日的「立即戰備操演」，各軍部隊將實兵實施關鍵基礎設施防護等操演科目。一艘陸軍兩棲營海龍艇今被目擊在台中港區巡邏，被認為可能與操演有關。圖/讀者提供
三軍將於今（17）日首度展開為期5日的「立即戰備操演」，各軍部隊將實兵實施關鍵基礎設施防護等操演科目。一艘陸軍兩棲營海龍艇今被目擊在台中港區巡邏，被認為可能與操演有關。圖/讀者提供

三軍將於今（17）日首度展開為期5日的「立即戰備操演」，被基層官兵暱稱為「小漢光」。各軍部隊將實兵實施關鍵基礎設施防護等操演科目。一艘陸軍兩棲營海龍艇今被目擊在台中港區巡邏，被認為可能與操演有關。

據了解，「立即戰備操演」科目概分反制灰色地帶襲擾、網路攻擊、共軍集結、備戰模擬訓練、關鍵基礎設施防護、重要目標防護等。

據指出，各軍種今將模擬共軍由演轉戰時，海軍主力艦艇出海、海鋒大隊反艦飛彈車隊進入接戰區、輕快兵力進駐各漁港保存戰力；空軍戰機實施戰備裝載、營區進行備戰模擬訓練；陸軍則有桃園、新竹、台北、宜蘭裝甲車進駐各部隊戰術位置、淡水河防戰備與阻絕鏈設置等。

據了解，台中港港勤中心此次操演被列為「關鍵基礎設施防護」操演目標之一，一艘陸軍兩棲營海龍艇今被目擊在台中港區巡邏，被認為與操演有關。經詢官兵宣稱是為孰睦艦隊執行警戒任務，也有人稱是小隊回台訓練，惟過去不曾見海龍蛙兵執行這項任務，外傳蛙兵任務分配應與近日將在當地實施的關鍵基礎設施防護科目有關。

兩棲 共軍 陸軍

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