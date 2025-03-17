聽新聞
0:00 / 0:00

冷眼集／賴十七條甫出 綠「軍盲」現形

聯合報／ 本報記者程嘉文
高雄民進黨立委許智傑發起的鳳山跑三校馬拉松昨天登場，此活動由鳳山慢跑協會承辦，國防部、陸軍司令部及高市運發局擔任指導單位。圖／許智傑服務處提供
高雄民進黨立委許智傑發起的鳳山跑三校馬拉松昨天登場，此活動由鳳山慢跑協會承辦，國防部、陸軍司令部及高市運發局擔任指導單位。圖／許智傑服務處提供

軍方配合提供場地的馬拉松，獎盃造型竟是中共解放軍步槍，「所幸」主角是民進黨立委，綠營側翼不至於大拋紅色血滴子。然而，賴總統才大張旗鼓發表反制對岸滲透「十七條」，立刻爆出如此烏龍，格外顯得反諷。

此案顯示，很多人只把「中國」當成驅魔咒語的符號，到底對方有多壞、如何壞，根本無心了解；甚至，正因不了解，把負面想像任意放大，才能更堅定仇視與鄙視。

這暴露的現象是：儘管兩岸局勢緊張，政壇不分朝野都宣稱重視國防，實則「軍盲」充斥。許多人的重視國防，只限於抨擊對手「賣台」或「仇軍」，若要動用自身資源挹注國防，原本滿口漂亮話，頓時變成鐵公雞。

例如總統府憲兵住宿問題：前總統蔡英文任內自詡「國軍靠山」，頻頻親率媒體赴各地剪綵新營舍，在鏡頭前與年輕官兵親切互動，形象工程做足，卻不知每天向她敬禮的憲兵，還睡在數十年如一日的簡陋環境。

近年博愛特區軍方機關大量遷出，建物幾乎全改撥法務部，卻未考慮保留部分空間改善官兵居住條件。若非去年槍響震驚社會，至今問題依舊；法務部不會提供場地，國防部仍對外粉飾太平，對內要求「共體時艱」。

如今問題改善，雖是亡羊補牢，仍然值得肯定，更顯示：要改善官兵待遇，刺激從軍誘因，無法單靠國防部與退輔會就扛下。同樣道理，宣示大漲國防預算同時，面對在野立委修法替軍人加薪，又何苦拋出「反對喊價」的膝蓋反射？

國防部 憲兵 蔡英文 解放軍

延伸閱讀

許智傑辦馬拉松送共軍步槍獎盃 民眾黨團諷「匪諜在身邊」

國防部指導的軍校馬拉松竟送中共國產步槍獎盃 跑者傻眼 綠立委道歉

緊張局勢籠罩 加拿大國防部：審查美製戰機採購計畫

王世堅喊殺人償命列死囚執行時間表 卓榮泰：台非廢死社會

相關新聞

共軍步槍造型當獎盃 綠委挨轟道歉

由民進黨立委許智傑服務處、鳳山路跑協會等單位主辦，國防部、陸軍司令部列名指導單位的「鳳山跑三校」越野馬拉松昨天登場，但主...

冷眼集／賴十七條甫出 綠「軍盲」現形

軍方配合提供場地的馬拉松，獎盃造型竟是中共解放軍步槍，「所幸」主角是民進黨立委，綠營側翼不至於大拋紅色血滴子。然而，賴總...

總統府憲兵宿舍 終獲改善

去年三月一日晚間，總統府正門發生衛兵舉槍自殺，震驚社會。事後立委發現，駐守總統府的憲兵二一一營人力短缺，無法落實國防部規...

國軍「小漢光」今開打 陸軍海龍艇巡邏台中港引猜測

三軍將於今（17）日首度展開為期5日的「立即戰備操演」，被基層官兵暱稱為「小漢光」。各軍部隊將實兵實施關鍵基礎設施防護等...

許智傑辦馬拉松送共軍步槍獎盃 民眾黨團諷「匪諜在身邊」

民進黨立委許智傑發起「2025鳳山跑三校越野馬拉松」，主辦單位頒發的步槍造型獎盃卻誤用中國槍枝，民眾黨立法院黨團諷刺，此...

跑三校馬拉松獎盃造型惹議 陸軍：日後提醒主辦方注意

由國防部掛名指導、陸軍司令部協辦，今天上午在鳳山舉行的「跑三校越野馬拉松」，利用軍方所屬陸軍官校、中正預校、步校的校園實...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。