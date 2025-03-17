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總統府憲兵宿舍 終獲改善

聯合報／ 記者程嘉文／台北報導
博愛大樓（右）位於總統府正後方，原為國防部所在，如今為台灣高檢署等單位使用。為改善211營官兵居住品質，國防部向法務部爭取五、六樓部分空間，作為官兵寢室。記者程嘉文／攝影
博愛大樓（右）位於總統府正後方，原為國防部所在，如今為台灣高檢署等單位使用。為改善211營官兵居住品質，國防部向法務部爭取五、六樓部分空間，作為官兵寢室。記者程嘉文／攝影

去年三月一日晚間，總統府正門發生衛兵舉槍自殺，震驚社會。事後立委發現，駐守總統府的憲兵二一一營人力短缺，無法落實國防部規定「站二歇六」（擔任衛兵兩小時，休息六小時），甚至出現「站二歇二」；且該營號稱「元首鐵衛」、「天下第一營」，官兵生活空間卻極狹窄老舊。

在立委要求與輿論壓力下，國防部爭取到法務部與警政署提供空間，可容納近四成官兵，居住品質雖仍不及「興安專案」新建營舍，但比先前改善不少。

此外，國防部表示，興建職務宿舍是未來重要目標，現有七八八二戶，未來三年還要興建八處、一二一○戶。

憲兵二一一營負責總統府衛戍，位於總統府主建物兩側的矮房子內，軍方稱之為寶慶營區。去年古姓上兵自傷案發生後，憲兵指揮部在立院宣稱，該營衛哨勤務符合「站二歇六」規定。但立委徐巧芯去年三月廿七日質詢指出，官方說法與官兵投訴落差甚大，憲兵參謀長呂正芳改口致歉，表示先前提供訊息「有落差」。

徐巧芯調查發現，二一一營居住環境極狹小，寢室仍是幾十年前木製雙層通鋪，衛浴也很簡陋，缺乏休閒運動空間。

徐巧芯表示，樂見官兵生活條件改善，然而軍方一方面強調總統府是古蹟，修繕費昂貴，但過去四年寶慶營區設施修繕與家具更新，共僅七二三萬元；她籲總統府與國防部，多照顧直接保衛元首的憲兵。

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國防部 徐巧芯 憲兵 總統府

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