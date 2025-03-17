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共軍步槍造型當獎盃 綠委挨轟道歉

聯合報／ 記者程嘉文洪哲政徐白櫻黃婉婷林銘翰／連線報導
「鳳山跑三校」馬拉松昨登場，十公里以上完賽跑者可獲得槍造型獎盃，但此槍竟是中國大陸國產的九五式自動步槍。圖／讀者提供
「鳳山跑三校」馬拉松昨登場，十公里以上完賽跑者可獲得槍造型獎盃，但此槍竟是中國大陸國產的九五式自動步槍。圖／讀者提供

由民進黨立委許智傑服務處、鳳山路跑協會等單位主辦，國防部、陸軍司令部列名指導單位的「鳳山跑三校」越野馬拉松昨天登場，但主辦單位頒發的獎座造型，竟是中共解放軍使用的九五式突擊步槍。

路跑獎座造型成網路笑柄，許智傑表示歉意，表示將回收獎座；軍方則指出，日後會提醒主辦單位注意，避免再發生類似情形。

國民黨高市議員李雅靜說，活動發起人是整天高喊「抗中保台」的許智傑，現場清一色是民進黨政治人物，沒想到最後竟淪為中國解放軍武器展示舞台，諷刺程度，簡直是直接打臉賴清德總統。國民黨高市議員鍾易仲表示，民進黨政府查陸配、里長、赴中觀光，所有和中國大陸沾上邊的都要查，這次許智傑公然為敵宣傳，國安當局要不要查？

同樣造型的紀念獎盃在淘寶網很容易買到。圖／讀者提供
同樣造型的紀念獎盃在淘寶網很容易買到。圖／讀者提供

民眾黨立法院黨團則諷刺，此舉完全印證賴總統所說，境外敵對勢力正在操弄分化台灣民眾，而許智傑與國防部就是主謀共犯，「小心匪諜就在你身邊」。

「鳳山跑三校」越野馬拉松先前曾因疫中止，今年恢復舉辦，共兩千五百人參加。今年賽道除經陸軍官校、步校和預校，並特別延伸至鳳凰山戰車步道等地。許智傑曾任鳳山市長，獎座特別由其服務處領銜署名。

不料，頒獎典禮後，有得獎者發現自己領到共軍制式槍械造型的獎座，在臉書不解表示：「好傢伙，我聽黨指揮能打勝仗？」有網友表示，同樣的紀念品在淘寶網很容易買到，不知道主辦單位是否直接向大陸訂購。臉書粉專「解讀國軍軍事新聞」則挖苦稱，九五式是非常有創意的獎項與紀念品，戰時這就算是戰利品，也可以說是「因補於敵」，很有意義，必須替在地立委按個讚。

陸軍司令部表示，「鳳山跑三校越野馬拉松」陸軍所屬各單位歷年均以支援場地為主；未來再支援類似活動，將主動提醒主辦單位注意相關事項，避免再有類案發生。

官員透露，軍方對本活動只負責場地出借，並未參與其他行政事務。至於獎座的造型，軍方人員也是昨天才看到，雖覺得有問題，但已經來不及。

許智傑 陸軍 馬拉松

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