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許智傑辦馬拉松送共軍步槍獎盃 民眾黨團諷「匪諜在身邊」

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
「2025鳳山跑三校越野馬拉松」今天登場， 立委許智傑（左一）、邱議瑩（左二）等人為選手鳴槍。圖／許智傑服務處提供
「2025鳳山跑三校越野馬拉松」今天登場， 立委許智傑（左一）、邱議瑩（左二）等人為選手鳴槍。圖／許智傑服務處提供

民進黨立委許智傑發起「2025鳳山跑三校越野馬拉松」，主辦單位頒發的步槍造型獎盃卻誤用中國槍枝，民眾黨立法院黨團諷刺，此舉完全印證賴清德總統所說，境外敵對勢力正在操弄分化台灣民眾，而許智傑與國防部就是主謀共犯，「小心匪諜就在你身邊」。

2025鳳山跑三校越野馬拉松今天起跑，事後卻有參賽者在臉書發文表示，主辦單位頒發給獲獎者的獎座，竟然是一把金色中國步槍造型。許智傑稍早在臉書發文致歉，因為承辦單位疏失，已經要求立即回收，未來辦理相關活動會更謹慎處理。

民眾黨立法院黨團晚間在臉書發文，中共95式步槍驚爆被大量帶入陸軍官校、步兵訓練指揮部及中正預校，完全印證賴總統所說「中國境外敵對勢力正在操弄與分化台灣民眾，塑造北京已經在台灣治理的假象，以擴大其對台灣的影響力」，而許智傑與部分國防部人士恐怕就是主謀共犯。

民眾黨團指出，「2025鳳山跑三校越野馬拉松」由許智傑服務處主辦、高雄市鳳山慢跑協會承辦，國防部、陸軍司令部、高雄市運動發展局則是指導單位，完賽者可以獲得一座美輪美奐的「步槍獎盃」，結果竟然是中國國產的95式自動步槍，許智傑想要道歉了事，賴總統恐怕不會埋單。

民眾黨團批評，這種行為完全不可原諒，請問國防部有無贊助經費、指導製作中共95式步槍獎盃，還有哪些「中共同路人」利用獎盃滲透台灣軍校，意圖叛亂、利敵、洩密及廢弛職務，針對中國滲透國軍、中央民代涉入間諜活動，呼籲賴總統盡速查辦間諜活動，小心匪諜就在身邊。

民進黨立委許智傑服務處主辦「2025鳳山跑三校越野馬拉松」，主辦單位頒給賽事前三名的獎座，主體竟是一把金色的共軍九五式衝鋒槍塑像。圖／讀者提供
民進黨立委許智傑服務處主辦「2025鳳山跑三校越野馬拉松」，主辦單位頒給賽事前三名的獎座，主體竟是一把金色的共軍九五式衝鋒槍塑像。圖／讀者提供

國防部 民眾黨 許智傑 馬拉松

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