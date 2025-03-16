鳳山跑三校馬拉松獎座為共軍武器 許智傑致歉：已回收
國防部指導、民進黨立委許智傑服務處主辦的2025鳳山跑三校越野馬拉松賽事，因獎座主體為共軍武器挨批。許智傑稍早致歉，他說，因承辦單位疏失，使用非我國軍槍枝製作獎盃，已要求立即回收，造成相關單位及民眾困擾向大家道歉，未來相關活動會更謹慎處理。
今年正式復辦的鳳山跑三校越野馬拉松，有42.195公里全馬、23公里、10公里與3公里賽事。賽道行經鳳山陸軍官校、步校和預校，今年特別將賽徑延伸至鳳凰山戰車步道等地。許智傑是前鳳山市長，獎座上特別落款留名。
豈料，獎座構型竟是共軍95式突擊步樣，不少人聞之愕然。共軍95式自動步槍（QBZ-95）簡稱95式。是由中國兵器裝備集團兵器裝備研究所研製的突擊步槍，是目前中國人民解放軍的制式步槍之一，引發外界議論。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言