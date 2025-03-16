鳳山跑三校馬拉松獎座為共軍武器 許智傑致歉：已回收

國防部指導、民進黨立委許智傑服務處主辦的2025鳳山跑三校越野馬拉松賽事，因獎座主體為共軍武器挨批。許智傑稍早致歉，他說，因承辦單位疏失，使用非我國軍槍枝製作獎盃，已要求立即回收，造成相關單位及民眾困擾向大家道歉，未來相關活動會更謹慎處理。

今年正式復辦的鳳山跑三校越野馬拉松，有42.195公里全馬、23公里、10公里與3公里賽事。賽道行經鳳山陸軍官校、步校和預校，今年特別將賽徑延伸至鳳凰山戰車步道等地。許智傑是前鳳山市長，獎座上特別落款留名。

豈料，獎座構型竟是共軍95式突擊步樣，不少人聞之愕然。共軍95式自動步槍（QBZ-95）簡稱95式。是由中國兵器裝備集團兵器裝備研究所研製的突擊步槍，是目前中國人民解放軍的制式步槍之一，引發外界議論。