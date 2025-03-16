國防部掛名指導鳳山跑3校馬拉松 獎座構型竟是共軍武器

今年由國防部等單位指導、民進黨籍立委許智傑立法委員服務處主辦的鳳山跑3校越野馬拉松賽事今天結束。主辦單位頒給賽事前幾名的獎座，主體竟是一把金色的中共解放軍制式95式突擊步槍塑像。

獲頒獎座的參賽者十分不解，在臉書開地球貼文稱：「好傢伙，我聽黨指揮能打勝仗？」

今年年正式復辦鳳山跑3校越野馬拉松，計分42.195公里全馬、23公里、10公里與3公里賽事。賽道一樣行經鳳山陸軍官校、步校和預校，今年特别將賽徑延伸至鳳凰山戰車步道等地。許智傑是前鳳山巿長，獎座上特别落款留名，不料獎座構型竟是共軍95式突擊步樣，不少人聞之愕然。

共軍95式自動步槍（QBZ-95）簡稱95式。是由中國兵器裝備集團兵器裝備研究所研製的突擊步槍，是目前中國人民解放軍的制式步槍之一。