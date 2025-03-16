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國防部掛名指導鳳山跑3校馬拉松 獎座構型竟是共軍武器
今年由國防部等單位指導、民進黨籍立委許智傑立法委員服務處主辦的鳳山跑3校越野馬拉松賽事今天結束。主辦單位頒給賽事前幾名的獎座，主體竟是一把金色的中共解放軍制式95式突擊步槍塑像。
獲頒獎座的參賽者十分不解，在臉書開地球貼文稱：「好傢伙，我聽黨指揮能打勝仗？」
今年年正式復辦鳳山跑3校越野馬拉松，計分42.195公里全馬、23公里、10公里與3公里賽事。賽道一樣行經鳳山陸軍官校、步校和預校，今年特别將賽徑延伸至鳳凰山戰車步道等地。許智傑是前鳳山巿長，獎座上特别落款留名，不料獎座構型竟是共軍95式突擊步樣，不少人聞之愕然。
共軍95式自動步槍（QBZ-95）簡稱95式。是由中國兵器裝備集團兵器裝備研究所研製的突擊步槍，是目前中國人民解放軍的制式步槍之一。
臉書粉專「解讀國軍軍事新聞」貼文酸稱：解放軍95式衝鋒槍是非常有創意的獎項與紀念品，戰時這就算是戰利品，也可以說是因補於敵，很有意義，只能給在地的用心立委，按個「讚」！
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