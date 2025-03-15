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雷虎：無人船已報名中科院「快奇專案」測試

中央社／ 台北15日電

行政院副院長鄭麗君今天參訪嘉義亞洲無人機AI創新應用研發中心，雷虎科技表示，雷虎製造的無人船，已報名中科院「快奇專案」自殺攻擊型無人艇測試，預計6月與中科院現有快奇專案無人艇船廠同場競技。

雷虎今天發布新聞稿表示，鄭麗君參訪校閱雷虎無人艇（USV）及無人機產品時表示，無人機產品展現台灣製造及設計優勢，肯定雷虎的技術實力，台灣四面環海，無人船對國防自主與產業發展有重要性。

雷虎指出，鄭麗君的參訪凸顯政府對無人載具產業的重視，預料政府政策將增加本土MIT軍工產業的支持，雷虎製造的無人船，已報名中科院「快奇專案」自殺攻擊型無人艇測試，預計6月與中科院現有快奇專案無人艇船廠同場競技。

鄭麗君提到，政府將無人機政策內涵改為無人載具政策，特別納入水上及水下載具，體現無人船對四面環海的台灣國防自主與產業發展重要性，並強調政府將推動賴總統五大信賴產業，支持產業成長。

雷虎總經理蘇聖傑強調，雷虎無人船結合人工智慧（AI）與製造技術，將布局國防與商用市場。

中科 無人機 鄭麗君

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