快訊

罕見公布！共軍南部戰區海軍戰鬥機失事 「垂直落地」畫面曝光

淚送大S入土為安 S媽晚間心痛再發聲「被凌虐10年」：她正得意

中國新型登陸船曝光 外媒：配備上岸橋為攻台做準備

中央社／ 柏林15日專電
美軍軍聞網站「Naval News」月前報導，中國大陸突然建造至少五艘適於登陸台灣的駁船，網站示意圖顯示，此船能自船艏架設異常長度的棧橋越過沙灘地障，將大量坦克直接卸載到道路上。圖／取自「Naval News」網站
美軍軍聞網站「Naval News」月前報導，中國大陸突然建造至少五艘適於登陸台灣的駁船，網站示意圖顯示，此船能自船艏架設異常長度的棧橋越過沙灘地障，將大量坦克直接卸載到道路上。圖／取自「Naval News」網站

國際軍事網站揭露，中國正在廣州建造多艘為兩棲作戰設計的駁船，船上配備可供戰車直接上岸的「登陸橋」。分析指出，由於台灣適合大規模登陸的灘頭有限，這款新型駁船可能突破地形限制，讓中國解放軍有更多登陸選項。

總部設於巴黎的國際軍事網站 「海軍新聞」（Naval News）日前報導，中國正在建造至少5艘新型登陸駁船（Landing Barge）。撰文作者美國軍事專家沙頓（H I Sutton）指出，這些駁船均配備特別長的登陸橋，可能與未來解放軍登陸台灣的計畫有關。

沙頓昨天在個人同名Youtube頻道發布影片進一步說明，根據公開衛星影像，船首的登陸橋至少長120公尺，結構類似懸索橋，可支撐重型裝備通行；船尾則配有裝載坡道，可與其他滾裝渡輪（Ro-Ro Ferry）無縫對接，形成連續登陸作業。

換句話說，當中國的滾裝渡輪接近灘頭時，這些駁船可作為中介平台，讓戰車和其他軍事車輛順利從滾裝渡輪駛上駁船，再透過船首伸出的登陸橋直接開上岸。

沙頓分析，由於台灣適合大規模登陸的海灘有限，傳統觀點認為，解放軍若發動兩棲作戰，將受限於少數幾個易於登陸的灘頭，這些地點也是台灣軍方重點防禦區域。

然而新型駁船的出現，可能讓解放軍突破地理限制，有更多登陸地點，更大規模、高效的將陸軍裝甲部隊投放至戰場。

他因此認為，中國當前正在建造的這些駁船外觀看似簡單、也非傳統軍艦，卻可能比大型艦艇更具戰略價值，徹底改變中國將大量陸軍部隊與重裝備投送到台灣的方式。

根據最新衛星影像，沙頓推測這些駁船近期出現在南海中國軍事基地，顯示中國可能已經在驗證新建駁船的登陸作戰能力。

沙頓建議，未來值得關注的重點包括中國是否持續建造更多這類新型駁船，以及它們是否出現在解放軍的大規模年度軍演中。若這兩項發展皆發生，表示這些駁船可能已正式納入中國對台軍事作戰計畫。

兩棲 戰車 解放軍

延伸閱讀

反分裂法20年 人大委員長趙樂際：以法懲獨 4個堅定

巴基斯坦火車劫持案：俾路支解放軍炸路劫車，300多名人質已被救出

巴基斯坦載450名乘客列車遭挾持！武裝組織揚言炸毀+殺光182名人質

撐過解放軍反貪腐清洗？陸軍司令李橋銘在兩會露面

相關新聞

中國新型登陸船曝光 外媒：配備上岸橋為攻台做準備

國際軍事網站揭露，中國正在廣州建造多艘為兩棲作戰設計的駁船，船上配備可供戰車直接上岸的「登陸橋」。分析指出，由於台灣適合...

海軍敦睦艦隊要來基隆港了 3/17停靠兩天開放登艦參觀

海軍敦睦遠航訓練支隊17、18日將移師基隆港西3、4碼頭，派遣油彈補給艦「磐石艦」、成功級飛彈巡防艦「鄭和艦」及康定級飛...

鄭麗君到訪無人機研發中心 與業者閉門會議秘密座談

行政院副院長鄭麗君今到嘉義參訪亞洲無人機AI創新應用研發中心，行程不公開且全程低調保密，與無人機業者秘密會議，鄭麗君透露...

3共機10艦船出海擾台 國軍嚴密監控

國防部公布解放軍在台海最新動態，從昨天到今天清晨為止，發現3架次中共軍機、9艘共艦、公務船1艘持續在台海周邊活動。軍方強...

廣角鏡／搶看敦睦艦隊

海軍敦睦遠航訓練支隊昨天移師台中港，一連展出兩天。三艘國軍主力戰艦現身台中港碼頭，並規畫「建構防衛韌性，捍衛海疆安全」十...

雷虎小組啟動換代 勇鷹機返漢翔加裝噴煙裝置

空軍一架AJT勇鷹高級教練機2月15日因雙發動機失效失事，不過不影響勇鷹機逐步取代現役AT-3教練機的進度，除了已經陸續...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。