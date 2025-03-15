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海軍敦睦艦隊要來基隆港了 3/17停靠兩天開放登艦參觀

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
海軍敦睦艦隊要來基隆港了！3/17停靠兩天開放登艦參觀。本報資料照片
海軍敦睦艦隊要來基隆港了！3/17停靠兩天開放登艦參觀。本報資料照片

海軍敦睦遠航訓練支隊17、18日將移師基隆港西3、4碼頭，派遣油彈補給艦「磐石艦」、成功級飛彈巡防艦「鄭和艦」及康定級飛彈巡防艦「武昌艦」靠港，並有海軍官校鼓號樂隊、海軍樂儀隊及陸戰莒拳隊等演出。

17日上午9時開始，有熱鬧的歡迎式，10時到11時為敦睦支隊表演，安排海軍官校鼓號樂隊、海軍樂儀隊及陸戰莒拳隊演出。下午2時到3時則是中興國小、中正中中、八斗高中及基隆我愛舞推廣協會等演出。

油彈補給艦「磐石艦」、成功級飛彈巡防艦「鄭和艦」及康定級飛彈巡防艦「武昌艦」將靠港。「磐石艦」以「建構防衛韌性，捍衛海疆安全」為主題，設置10大展區，讓市民近距離欣賞大型軍艦機會，更有台灣之光專區，展示近來為國光爭光的優秀運動員簽名用具，去年在國際12強棒球賽中奪冠的中華隊全隊簽名球等。

基隆港開放參觀時間為3月17、18日上午9時至下午3時，參觀民眾需攜帶個人身分證件（身分證、駕照或健保卡）；未滿14歲孩童，如未具身分證，可由親屬陪同入營；外籍人士未經事先申請則不得入營。相關資訊可至中華民國海軍臉書粉絲專頁查詢。

敦睦艦隊今年3月3月7日起，依序靠泊高雄、安平、馬公、台中、基隆、蘇澳、花蓮等7大港口。

康定級飛彈巡防艦「武昌艦」。圖／海軍提供
康定級飛彈巡防艦「武昌艦」。圖／海軍提供
油彈補給艦「磐石艦」。圖／海軍提供
油彈補給艦「磐石艦」。圖／海軍提供
成功級飛彈巡防艦「鄭和艦」。圖／海軍提供
成功級飛彈巡防艦「鄭和艦」。圖／海軍提供
海軍敦睦艦隊要來基隆港了！3/17停靠兩天開放登艦參觀。本報資料照片
海軍敦睦艦隊要來基隆港了！3/17停靠兩天開放登艦參觀。本報資料照片

基隆港 海軍 飛彈

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