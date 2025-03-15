鄭麗君到訪無人機研發中心 與業者閉門會議秘密座談

行政院副院長鄭麗君今到嘉義參訪亞洲無人機AI創新應用研發中心，行程不公開且全程低調保密，與無人機業者秘密會議，鄭麗君透露目前已有國際訂單，要推動台灣成為無人機「民主」供應鏈亞太中心，並提出3大政策目標及5大推動策略。

去年3月賴清德曾到訪亞洲無人機AI創新應用研發中心，當時參觀現場出現1架無刷馬達上印有「MADE IN CHINA」字樣的無人機，引發社會關注，質疑無人機國家隊是貼牌國家隊，如今鄭麗君繼前行政院長鄭文燦之後接手無人機產業發展，首次訪視就不開放媒體採訪。

據悉，鄭麗君今天參訪亞創中心，與超過20家無人機業者交流座談，嘉義縣長翁章梁、立委蔡易餘、王美惠也出席座談，在會議室閉門座談，會中嘉縣府經濟發展處及經濟部產業發展署簡報，無人機廠商也提供建言，隨後則到1樓無人機靜態展示區參觀。

行政院組成跨部會的無人載具專案會議，確立無人機發展3大政策目標，包括產業發展、國防自主、民主供應鏈，擬定5大推動策略，包括擴大國內外需求引導產業發展、技術開發與國際鏈結、形成產業聚落及生態系、訂定使用規範及推動資安檢測、提升全社會防衛韌性。

鄭麗君指出，賴總統在就職演說中宣示，希望推動台灣成為無人機民主供應鏈亞太中心，並將無人機納入「五大信賴產業」軍工產業重要項目，由她負責整合督導的行政院無人機專案會議，近期已改名為無人載具專案會議，一併納入水面、水下無人載具，以及未來的無人載具，期盼打造整合型無人載具供應鏈。

鄭麗君表示，無人機應用越來越多元，無論是民用或國安的需求，無人機產業都有龐大潛在的商機，尤其隨著地緣政治轉變，供應鏈更強調安全與信任，提供台灣無人機產業發展契機，如今臺灣無人機國家隊已逐漸成形，我們應該要擬定國家級的無人機產業發展戰略。

鄭麗君說明，為達成無人機「產業發展、國防自主、民主供應鏈」三合一政策目標，提出5大推動策略。策略一為「擴大國內外需求引導產業發展」，要求各部會積極開發無人機多元應用，擴大對無人機產品及服務採購，並全力拓展海外商機，目前台灣已與美國、波蘭、拉脫維亞、立陶宛、捷克簽署合作協議，洽接國際訂單。

策略二為「技術開發與國際鏈結」，針對無人機關鍵零組件，政府將透過法人科專先期開發、提供租稅優惠支持業者開發、國際合作生產等多元方式支持技術開發，未來希望協調國發基金推動政策性投資帶動量產，打造完整產業供應鏈，進一步協助模組化、規格化，提升國際競爭力。

策略三為「形成產業聚落及生態系」，嘉義亞創中心已是台灣無人機產業重要基地，有非常好的基礎，經濟部與嘉義縣正規劃成立亞創中心二館，搭配民雄航太園區，形成從研發、測試、製造、創新應用到國際合作的重要基地，推動嘉義成為國內無人機產業發展重鎮。

策略四為「訂定使用規範及推動資安檢測」，資安是民主供應鏈發展的重要基礎，政府將繼續推動資安檢測補助，連結國際資安認證，並協助業者減少成本負擔，持續優化相關措施，與國際標準接軌，協助廠商布局國際市場。此外，政府將研議以沙盒方式推動專屬測試空域，提供業者更完善測試環境，並加速空域管理健全化。