權宜輪威脅海域安全 海委會加強監控96艘黑名單

台灣周邊海域有眾多監管鬆散的「權宜輪」，海委會主委管碧玲指示跨部會加強管理，分析出96艘黑名單，並加強監控活動海域，在周邊海域活動今年2月已明顯降低。

台灣周邊海域船隻活動頻繁，且眾多「權宜輪」因船籍國監管鬆散，影響海域及港埠安全，管碧玲在去年凱米颱風過後，即指示海巡署去函航港局，邀請航港局啟動跨部會合作機制，加強權宜輪管理。並於去年9月5日中央災害防救會報第50次會議，提出「推動跨部會合作加強因應權宜輪威脅」議題，讓權宜輪管理進入災害防救工作體系。

管碧玲13日在中央災害防救會報上指出，在各相關部會重視及通力合作，台灣周邊海域高威脅權宜輪活動明顯減少，顯示管理措施已達初步成效。

管碧玲說，國際航行船舶船東常基於商業考量，將船舶登記在監管較為寬鬆的國家，以降低營運成本、稅負與監管壓力，俗稱「權宜輪」；但權宜輪常早已不符合國際安全標準，形成所謂「次標準船」或稱次級船，對航行安全與海洋環境具高度風險；去年凱米風災台灣周邊多達9艘船舶擱淺或沉沒，即多屬此類船舶。

管碧玲指示海委會全面投入相關行動，包括海巡署配合航港局「建立預防性告警機制」，在颱風警戒期間，即展開高風險船舶監控、驅離；與交通部成立「船舶聯合管制檢查小組」，會同檢查人員登船檢查，以降低可能發生海洋污染機率。截至今年2月，已經在台中港與高雄港，進行6次檢查。

第三，海委會國家海洋研究院對周邊海域權宜輪滯留、異常航行情況，進行大數據分析；第四、在斷纜事件不斷發生後，國海院更聚焦對96艘黑名單進行活動分析；第五、加強監控96艘黑名單權宜輪，將其分為高度威脅、中度威脅、低度威脅、無威脅等四級，做分級監控。

根據國海院分析96艘黑名單權宜輪主要活動海域，為西部商港，高度威脅船舶軌跡則主要集中於基隆港以北海域，去年10月以來，活動量分別為10月份39艘、11月份47艘、12月份46艘、1月份45艘、2月份38艘。

從統計資料顯示，經過跨部會密切合作及嚴格監控取締，黑名單權宜輪在周邊海域活動在今年2月份已有降低，北部區域已無高風險船舶出現。

管碧玲強調，海委會以應對中國灰色地帶襲擾規格，監控權宜輪黑名單，雖然顯見成效，但這個現象是代表權宜輪在做暫時性觀望，還是確實已造成生態改變，仍有待觀察。