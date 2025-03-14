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雷虎小組啟動換代 勇鷹機返漢翔加裝噴煙裝置

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
空軍臉書粉專公布，勇鷹高教機陸續進駐岡山基地執行訓練任務，逐步接替AT-3型機。圖／中華民國空軍臉書粉專
空軍臉書粉專公布，勇鷹高教機陸續進駐岡山基地執行訓練任務，逐步接替AT-3型機。圖／中華民國空軍臉書粉專

空軍一架AJT勇鷹高級教練機2月15日因雙發動機失效失事，不過不影響勇鷹機逐步取代現役AT-3教練機的進度，除了已經陸續交機岡山空軍飛行訓練指揮部外，空軍也已經選定數架勇鷹機送往漢翔公司加裝噴煙設備，預料將可取代雷虎小組的空中編隊特技任務。

空軍飛訓部高級組飛行教官已陸續展開AJT勇鷹機的換裝訓練，預料雷虎小組也將由勇鷹機取代AT-3；空軍同時也從今（114）年起至116年，分3年編列3億4132萬元的持續性預算，採購「新式高教機性能科目軌跡噴煙裝置」，據空軍說明，為了銜接學員基礎換裝訓練及雷虎小組操演機，針對新式高教機實施構改及增購噴煙油箱裝置，除幫助訓員於有限架次內加速適應快速機特性，並可滿足任務需求。

今年2月起，漢翔公司利用編號11002的勇鷹原型機測試噴煙油箱及管線，由燃油系將含染色劑的油料接到機尾的發動機噴嘴處噴出。據了解，空軍已經挑選1107、1108、1109、1111等4架AJT勇鷹機，回到漢翔加裝噴煙裝置；由於全案將分3年執行，同時為配合雷虎小組演出編組的飛機數量，後續應會再繼續挑選飛機改裝噴煙系統。

另一方面，空軍臉書粉專昨日也公布，勇鷹高教機陸續進駐岡山基地執行訓練任務，逐步接替AT-3型機，使年輕的飛行員能更迅速適應及銜接各式主力戰機。空軍除了從2月下旬開始在岡山基地接收全新交機的勇鷹機外，從本月12日起也分兩批將8架勇鷹機由台東志航基地移防岡山；後續將展開小批試驗：讓基本組結訓學官直接進行「三階段兩機種」飛行訓練。

這項計畫原訂2月下旬展開，但受到1130號勇鷹機失事影響而暫緩，直到近日才恢復移防及訓練計畫。根據空軍規畫，空軍飛訓部在志航基地及岡山基地，將分別編裝半數的勇鷹高教機：隨著F-16 Block70新機交機回國的進度，日後的部訓任務也將逐步移回岡山。

漢翔為AJT勇鷹機改裝噴煙油箱及管線，由11002原型機進行試飛。空軍已選定數架勇鷹機回廠進行修改。圖／IDF經國號軍事粉專
漢翔為AJT勇鷹機改裝噴煙油箱及管線，由11002原型機進行試飛。空軍已選定數架勇鷹機回廠進行修改。圖／IDF經國號軍事粉專

勇鷹 岡山 空軍

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